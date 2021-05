Armstrong: trabajadores de la Salud fueron convocados por representantes de la Cámara de Industria y Comercio

El Director de Salud de la Municipalidad de Armstrong, también coordinador de ambulancias de Susamco, Dr. David Ciccioli y la directora del nosocomio local Dra. Verónica Barone, fueron invitados por representantes de la Cámara de Industria y Comercio para que los empresarios se interioricen de primera mano sobre que pasa en salud en esa ciudad.



El portal Armstrong y Región tuvo la oportunidad de dialogar con el empresario Jorge De Grande, quien expresó que la convocatoria fue realizada para que los trabajadores de la Salud contaran que sucede en la ciudad de Armstrong para luego trasladarlo a nivel interno empresarial y así tomar algunas decisiones.



De Grande dijo: “Escuche algunos testimonios del personal de salud, los cuales están trabajando con mucha incertidumbre, ansiedad y estrés, y obviamente están desbordados en sus quehaceres. Luego de esta reunión los empresarios tomaremos algunas medidas”.

Los profesionales manifestaron su preocupación por el incremento de casos en los últimos días teniendo en cuenta que ya no hay lugar de internación en sala, ni UTI en el nosocomio local ni tampoco en Rosario.

El Director de Salud Municipal apuntó a la conciencia individual recomendó los cuidados preventivos ya conocidos, tanto para uno como sus afectos; no esperando que lo haga provincia, ni el intendente, ni nuestros progenitores. El funcionario informo que hoy ya no hay mas lugares de internación en Armstrong ni en la región.

Fuente: Armstrong y Región / Fotos: Walter Musso -de Cable Imagen Armstrong // Edición: LRD

Con posterioridad el Centro Industrial, Comercial y Rural de Armstrong, emitió el siguiente comunicado:

La Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial y Rural de Armstrong, comunica que en el día de la fecha, representantes de las industrias de nuestra ciudad mantuvieron una reunión con personal médico y de salud en general del SAMCo local. En la misma, fue claramente manifestado por el personal del SAMCo, la gravedad sanitaria que atraviesa nuestra ciudad, fundamentalmente en lo que refiere al 100% de ocupación de las Camas de la Unidad de Terapia Intensiva. Por tal motivo, y con la finalidad de colaborar en esta difícil situación, se ha decidido solicitar a las empresas asociadas, intensificar las medidas de control y prevención del COVID-19. Entre ellas, las siguientes:

1- Intensificar las medidas de prevención en el lugar de trabajo: fundamentalmente relacionado a: utilización de barbijo N95, distanciamiento mínimo de dos metros, circulación de aire y utilización de alcohol en gel.

2- Concientizar a todo el personal de los cuidados a nivel individual: Se realizó especial hincapié en la importancia de no realizar reuniones sociales y poder transmitir dicho compromiso a todos los colaboradores de cada empresa.

3- No descontar ningún beneficio relativo a premios a la producción ni premio por presentismo. Esta medida se sugiere con el objetivo de que ningún empleado de ninguna empresa se vea perjudicado por no asistir a su lugar de trabajo con algún síntoma o siendo contacto estrecho de un caso positivo.

4- Aislamiento de contactos estrechos y casos sospechosos: mantener una política estricta de aislamiento en dichos casos.

5- Horarios de trabajo: Se analizará el mejor esquema de horarios de trabajo, en cuanto a limitaciones a la circulación. Sin otro particular, saludamos a Ustedes con la consideración más distinguida.

Marcela Silvi- Secretaria.

Claudio Del Vecchio-Presidente.