Testa defendió el tercer lugar del campeonato

La sexta final del torneo tuvo a Renzo Testa largando desde el puesto 6 en la tercera fila de la grilla que conformaron los 26 pilotos del TC Pista Mouras.

El inicio de la carrera tenía a un Torino y un Ford peleando por la primera posición mientras que el piloto del Azul Sport Team lograba avanzar una posición sobre Gaspard Chansard con un leve roce entre los autos en la mitad del curvón alcanzando así la quinta posición en el pelotón.

Desde el 4° giro la punta se fue escapando del Ford del piloto de Las Rosas quedando a la cabeza de un segundo pelotón en el que la tensión aumentaba con el paso de las vueltas ya que perdía a razón de 2 segundos por giro.

Sosteniendo su posición en pista Renzo Testa se aseguraba mantenerse 3° en el campeonato.

El gran ritmo de carrera impuesto por el Torino de Gerónimo Gonnet generaba cambios en pista con una falla en el Ford de De Bonis y el abandono de Piñeiro que dejó 4° a Testa.

En las últimas vueltas el asedio sobre el Ford de Testa quedó a manos de Alberto Jaime con su Dodge, oportunidad que abrió la lucha de esta último con el Ford de Deambrosi y el Chevrolet de Scialchi que terminó en un despiste que los dejó fuera de carrera generando el ingreso del auto de seguridad.

El relanzamiento se hizo en fila india por lo que fue sencillo para Testa mantener la distancia con Gaspard Chansard a quien logró mantener fuera de alcance y logró cruzar la bandera a cuadros en el 4° lugar.

“Este fue un 4° puesto que es importante y me sirve, seguimos en el puesto 3 y pudimos descontar un poco con el 2°. Cerramos un buen fin de semana en el que fuimos de menos a más y pudimos ganar algunos puestos en la largada de la final y tras el abandono de Piñeiro heredamos el 4° lugar. Estoy muy contento con el resultado por lo que quiero agradecerle al equipo por el gran trabajo, al “Charo” Alcarez por los motores, al negro, a Fede, al Pelado, a Emi, Pepe, Boni, Fabián y a Ramón que es el artifice de todo esto. No me quiero olvidar de todos mis sponsors que son quienes hacen posible todo esto. Quiero mandarle un abrazo grande a mi familia y ojalá la próxima podamos ir por más.” expresó el piloto de Ford.

La carrera la ganó Gerónimo Gonnet alcanzando su primera victoria en la categoría y dándole la 11 a la marca Torino, completaron el podio Ramiro de Bonis y Joaquín Ochoa.

Para el TC Pista Mouras y el TC Mouras la continuidad del campeonato seguirá el fin de semana del 21 al 23 de Mayo en este mismo autódromo pero con la variante del trazado con chicana.