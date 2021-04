Podio para Renzo Testa

Quinta fecha del torneo disputada por el TC Pista Mouras. Tras haber sido 2° en clasificación el día sábado, fue parte de la segunda serie que se largó con procedimiento de pista seca a diferencia de la primera, por lo que Renzo Testa arrancó dominando la competencia al mantener su posición y defenderse de su rival Alberto Jaime.

En el ingreso a la chicana Dino Pieraligi termina golpeando a Alberto Jaime desde atrás lo que hizo que Jaime pierda el control de la Dodge y se atravesó sobre la pista. La situación demoró a ambos pilotos y le dio la oportunidad a Ramiro De Bonis a alcanzar el 2° lugar del pelotón.

Testa se vio favorecido por el toque lo que le permitió marcar casi 4 segundos de diferencia con su más cercano perseguidor, Ramiro De Bonis lo que lo dejó sin rivales en pista, transitando la última vuelta de carrera con el único objetivo de ver caer la bandera a cuadros.

“Fue una condición de pista muy difícil, estábamos entre las gomas lisas y las gomas con dibujo y apostamos por las lisas y por suerte se pudo dar. En la chicana y en la entrada a la recta había humedad así que la decisión era difícil. Con este resultado vamos a largar desde primera fila del lado de adentro la final, sabemos que tenemos un gran auto para pista seca.” confirmó el referente de Ford.

Una victoria determinante para el piloto de Las Rosas quien largó desde la pole position en la quinta final del año.

El piloto del Azul Sport Team largó bien la última carrera del domingo pero perdió contra Joaquin Ochoa en el curvón donde este lo sobrepasó por afuera. La carrera lo llevó a retener a De Bonis, manteniendo un gran ritmo de carrera por parte del piloto de Ford quien marcaba el récord de vuelta en el segundo giro.

La final tuvo una neutralización en la vuelta 3 con su relanzamiento en la cuarta pero no fue hasta la séptima que comenzara la preocupación en el box del equipo de Testa cuando la lluvia se hacía presente de manera intermitente.

Prudente en sus maniobras por la presencia de agua en pista, pero veloz sobre la misma, Testa intentaba escaparse de De Bonis y dar alcance a Ochoa en los últimos giros siendo nuevamente el más veloz en la vuelta 12.

Pero finalmente la carrera la ganaba Joaquín Ochoa, 2° terminó el piloto del Azul Sport Team, Renzo Testa y completó el quinto podio de la temporada Franco de Bonis el líder del campeonato.

Luego del festejo en sector del podio Renzo era entrevistado por la TV y esto fue lo que dijo: “Ante todo quiero felicitar a Joaquín, en el curvón me apretó y me dejó sin radio de giro por lo que tuve que levantar, si no lo chocaba y después fue una carrera difícil, ahora estoy muy emocionado y contento. Hacemos un sacrificio muy grande para venir a correr y hasta ahora nos estaban saliendo las cosas mal y hoy nos salió todo bien, quiero agradecer a mi familia que son el pilar de todo esto, a la gente de Las Rosas, a todos los que confiaron en mí en los momentos más difíciles, a mi equipo, a mis sponsors, a mi motorista Pedrito Alba, tengo un gran equipo.” concluyó el rosense.

En el campeonato la suma de puntos fue importante para el piloto de nuestra ciudad, que ahora escala a la tercera ubicación al acumular un total de 157 puntos. Testa achico diferencia con Ramiro De Bonis el líder del campeonato de quién queda a 38 puntos.

La próxima oportunidad de continuar afianzándose en el torneo para el piloto de Las rosas será el fin de semana del 2 de Mayo cuando se dispute la sexta fecha del calendario.