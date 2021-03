Ya vacunan a docentes de Las Rosas en el SAMCo local

En el día de hoy, a las 7 de la mañana, comenzó el plan de vacunación al equipo de docentes, quienes han recibido su turno a través de la web oficial de la provincia, del cual tiene copia el personal médico que además cuenta con un padrón local para ir corroborando.

"En esta primera instancia son 105 dosis de la vacuna Sinopharm, que llegarón el viernes y se aplicarán hoy en su totalidad, calculando que terminemos alrededor de las 13:00 horas", expresó el Dr. Alejandro Montagne.

"Esta vacunas son de origen chino, y lo bueno que tienen es que son monodosis y no sabemos cómo es el flujo de vacunas, es decir no sabemos la cantidad vamos a recibir por semana ya que eso no no lo han informado aún desde el Ministerio", continuó diciendo el médico.

Mayores de 60 años. Montagne también dijo que se estima que entre hoy y mañana llegue la primera tanda para adultos mayores de 60 años, y trabajarán con el mismo sistemos de turnos a través del portal web provincial.

Personal de salud. "Tenemos un porcentaje grande de personal de salud que ya tiene las dos dosis, y otro porcentaje que tiene una sola dosis pero se completará con la segunda dosis desde hoy mismo en el horario de la tarde y se calcula terminar esta semana con las aplicación total de las 100 segundas 100 dosis que tenemos."