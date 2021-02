Con arma de fuego roban un maxikiosco en Las Rosas

Aproximadamente a las 9:30hs en el maxikiosco Tentaciones, ubicado en calle Paso de Los Andes y Tucumán, un desconocido se llevó la plata destinada a proveedores, amenazando a la cajera a punta de pistola.

En el momento del hecho, cuando ingresó el malviviente, miró a la cajera Ailen Altamirano y le dijo “mira flaca, dame todo porque te disparo”. En la caja se encontraba el dinero que iba a ser destinado para los viajantes.

La víctima del robo comentó que el sujeto aparentaba más de 30 años de edad, vestía con mangas cortas y tenía un casco rojo. Al ser preguntada por su reacción ante un arma de fuego, dijo que “no tenía palabras, no reaccionaba, no podía hacer nada, ni agarrar el celular porque se lo iba a tener que dar”. A partir de los comentarios de Ailen, el individuo no se encontraría bajo efectos del consumo de ningún tipo de estupefaciente y de manera consciente.

No es la primera vez que este maxikiosco sufre la inseguridad, ya que semanas atrás en el local hubo la sustracción de tres bicicletas en la parte exterior del mismo.



Fuente: Renacer Regional.