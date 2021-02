Las Rosas: fueron saboteados un camión y un tractor de la Municipalidad

Se trata de un camión Fiat Iveco, adquirido en 2018, y de un tractor Fahr, que había sido reparado. Ambos quedaron inactivos hasta su arreglo.

“Vamos a extremar los controles, ya que son cuestiones preocupantes y que realmente me disgustan. Es difícil entender que haya gente que no entiende que son herramientas de la ciudad de Las Rosas”, expresó Meyer.

El intendente reafirmó que el hecho ocurrió dentro de Maestranza, porque son herramientas que no se prestan, no se alquilan, ni trabajan fuera de la ciudad. pero manifestó que no puede decir si “los responsables son trabajadores municipales o no, pero sí que no cabe duda que sucedió dentro del marco de la municipalidad”.

“Preocupa mucho que haya personas que se dediquen a estos sabotajes. Algunas cosas pueden atrasarse un poco al no disponer estos equipos, pero nosotros seguimos con toda la energía, con toda la proyección para llevar adelante a Las Rosas”, concluyó.

Fuente: Info 4 - Canal 4 Las Rosas