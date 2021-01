Facundo Ardusso correrá con Chevrolet la próxima temporada de TC

En las últimas horas del año que finalizó, se conoció oficialmente el cambio de equipo de Facundo Ardusso para el Turismo Carretera. Del equipo Renault y correr con el Torino ahora pasó al equipo JP Carrera y competirá este 2021 arriba de una Chevy.

En oportunidad de dialogar con Radio Las Parejas comentó que esto es la profesión misma, es un cambio de marca, “uno va encontrando la oportunidad en Chevrolet para el TC y obviamente en un equipo nuevo, nos juntamos la semana anterior en el autódromo de La Plata”-

Respecto a la diferencia hay entre un auto (Torino) y el nuevo (Chevy), dijo que “el Chevrolet tiene menos carga trasera que el Torino y por ende hay menos velocidad de ingreso a las curvas, es menos agresivo en cada frenada; pero uno tiene que ir buscando lograr esa estabilidad con puesta a punto y es allí donde ahora tendremos mucho trabajo para yo adaptarme al auto y el auto adaptarse un poco a mí, de acuerdo a mi característica de manejo”, dijo Facundo.

Si bien dejó el Torino en TC, el piloto de Las Parejas seguirá compitiendo con Renault en el Súper TC2000 y este próximo fin de semana la competencia será en Río Cuarto, Córdoba, “está todo bien, está todo dado para tener continuidad en el equipo, ya que cuando resuelvo que no seguía en Renault en TC -que fue el 17 de diciembre-, necesitaba que me liberen para cerrar con un equipo para estar en el TC, y la charla que tuvimos fue que el no continuar en el TC con el Torino, no impedía que pudiera continuar en el Súper TC 2000; una cosa no condiciona a la otra”, remarcó Ardusso.

Fuente: Radio Las Parejas / Edición: LRD