"Sentimos que toda nuestra lucha no fue en vano"

Moyano aseguró que luego de no haberlo logrado en 2018, tuvimos una sensación de desasosiego, Pero de todos modos inmediatamente después siguieron trabajando, porque la ley las trasciende. Elisa resaltó que más allá del trabajo de los senadores, diputados y otros, ellas "pusieron permanentemen el cuerpo" para obtener está legislación.

Representando a “Ni Una Menos Las Rosas”, Elisa Moyano dejo algunas frases ante un día histórico, “esto no es en contra de nadie, es a favor de todos, la posibilidad de decidir maternar o no, y como decimos Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”.

