El fiscal imputó formalmente a dos jóvenes de Las Parejas acusados de abuso sexual

DR. LUIS ROSSINI: “ESTAMOS YA EN CONDICIONES DE DECIR QUE LA CAUSA SE VA A ARCHIVAR”. Aclaró que a la audiencia fue su hijo, Ángelo Rossini, que es quien lleva adelante la defensa de los imputados, comentando que los dos defendidos están en libertad, “a uno lo imputan por violación y al otro manoseo y nosotros con las evidencias que tenemos que producir estamos ya en condiciones de decir que la causa se va a archivar, porque todo fue un invento”, para agregar que esto termina archivándose, “los chicos no hicieron ningún delito” asegurando que el hecho de haber sido imputados los perjudica socialmente, aunque “jurídicamente para nada, pero nosotros no estamos dispuestos a que esa condena social sea gratis, los falsos denunciantes terminarán pagando consecuencias”.

El abogado aseguró que una persona acusada de violación debería estar detenida, “me pregunto; por qué están en libertad; es porque no está seguro el Fiscal de que está acusando de algo, teniendo los elementos para llevar adelante, y como este Fiscal es serio, cuando vayamos arrimando nuestras evidencias va a terminar archivándolo y nosotros vamos a ir por las costas que generó todo esto”.

Sobre los próximos pasos a seguir, el Dr. Luis Rossini dijo que van a acompañar los elementos probatorios, “y vamos a pedir el archivo, y eso llevará de 40 a 50 días de trabajo”.

DRA. ANALÍA ABREU: “NO DESCARTAMOS LA POSIBILIDAD DE PEDIR MEDIDAS CAUTELARES Y LA DETENCIÓN DE LOS JÓVENES”. Oponiéndose a los conceptos de la defensa de los masculinos, la Dra. Analía Abreu, abogada de las jóvenes, contó a Radio Las Parejas que se dio un paso importante en esta investigación “respecto a las personas denunciadas sobre los hechos que se perpetraron contra mis asistidas, se ha llegado a un nivel de convencimiento tal en la investigación donde se observan que posiblemente cometieron estos hechos atroces por los que fueron denunciados, aunque se da la opción de cotejar las próximas evidencias que se vayan sucediendo”, indicó; “el hecho que estén anoticiados nos habilita tomar medidas de laboratorio, testimoniales y pruebas que merecen ser controladas por parte de la defensa”, agregó; “esto fue lo que esperábamos, estamos convencidas que en los próximos días vamos a tener novedades y no descartamos la posibilidad de pedir medidas cautelares y la detención de los jóvenes”, sostuvo la abogada. “Aún restan realizar varias medidas probatorias, confiamos en el trabajo y criterio que se está tomando desde la Oficina Descentralizada de Las Parejas y aportamos nuestro criterio y observación de los mismos”, manifestó Abreu.

Consultada de los motivos por los que se imputa en libertad a los masculinos, la abogada sostiene que las medidas cautelares se toman en diferentes circunstancias y criterios, “por el momento restan medidas de prueba a realizar, no quiere decir que el Fiscal no tiene elementos para considerarlos culpables, el hecho que se les endilga es un hecho grave y según como vengan los resultados de las demás pruebas confirmaran o agravaran la situación”, expresó Abreu; “estas personas realizaron un acto que no es menor y si el Fiscal considera que no hubieron elementos hubiera desestimado la denuncia, pero se dio todo lo contrario porque pidió más pruebas para aportar a la causa”, relató.

“Por los dichos de mis asistidas, fueron invitadas a una fiesta que se iba a realizar en un campo y fue sorpresiva la circunstancia de encontrarse en otro lugar, hubo un engaño respecto de donde se dirigían y los hechos que se investigan son de agresiones físicas, esto no quiere decir que haya consentimiento ni deseo para las situaciones que se dieron con posterioridad, ir a una fiesta no habilita al consentimiento para otros actos”, reconoció.

La abogada comentó que sigue la fase probatoria “y están pendientes laboratorios y entrevista, la defensa podrá aportar lo necesario para desencriminar, nosotras solicitamos medidas a los teléfonos que fueron sustraídos a mis asistidas, esto va a avanzando conforme al criterio de las denuncias que realizaron las adolescentes”, indicó.

Fuente: Radio Las Parejas / Edición: Las Rosas Digital