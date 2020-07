Proyecto de ley del Senador Cornaglia para crear Tribunales de Justicia Deportiva

En la sesión de este jueves 30 de julio, el legislador por el departamento Belgrano ingreso en el Senado de Santa Fe un proyecto para crear Tribunales de Justicia Deportiva en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Si bien la propuesta está elaborada con la actual Secretaria de Deportes provincial, Claudia Giaccone, en base a los proyectos que ésta presentara en su momento cuando se desempeño como diputada nacional y luego diputada provincial, el Senador Cornaglia expresó "que también se avanzó con el mismo en los últimos tiempos durante una reunión que se realizó en Las Rosas, cabecera de nuestro departamento Belgrano, con todos los clubes del ese territorio, más el presidente del Club Provincial y el tesorero del Club Náutico (ambos de Rosario)."

Continuó diciendo el legislador que "es nuestro criterio que exista una justicia deportiva autónoma, independiente e imparcial, que abarque todos los deportes -no sólo el fútbol-y que no dependa de las instituciones que confrontan a diario en distintos eventos deportivos, y de las organizaciones de segundo grado agrupan que las territorial o extra territorialmente, en forma local nacional o internacional. En definitiva un nuevo fuero: el deportivo, que se sume a los ya existentes como el fuero laboral, el penal, de familia, etc."