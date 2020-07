"El Gobernador no quiere que se cierre ningún club"

Por primera vez en su historia, la provincia de Santa Fe tiene una mujer a cargo de la Secretaría de Deportes. Es Claudia Giaccone, oriunda de Casilda, una cuna de talentos que incluye al nadador Federico Grabich, a Jorge Griffa, Jorge Sampaoli y Franco Armani.

Formada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Claudia ya acumula más de 30 años de militancia peronista, tiene un conocimiento territorial casi impecable de la bota santafesina. Y en el palo del deporte, antes de esta responsabilidad que le encargó el Gobernador Omar Perotti, fue autora de la ley de Derechos de Formación Deportiva y de la Asignación Universal Deportiva.

Con la escenografía de un despacho repleto de planillas con nombres de departamentos y clubes, recibe con una sonrisa al multimedios El Litoral.

—Frase gastada para arrancar: “Que el deporte sea cuestión de Estado”...

—En principio, debo decirte que hay una firme decisión del Gobernador y del Ministro de Desarrollo Social para estar codo a codo al lado de los clubes, de los deportistas y de los dirigentes. Estuvimos a la par de las Federaciones y de las Asociaciones para lograr volver lo antes posibles y de la mejor manera. Luego, el objetivo fue ayudarlos en todo lo que necesitan. La prioridad es que no quede nadie en el camino. No queremos que se nos caiga nadie: ni deportistas, ni instituciones, ni clubes. El Gobernador, Omar Perotti, no quiere ni va a permitir que cierre ningún club en la provincia de Santa Fe.

—¿Qué habías evaluado antes de la pandemia?

—Que los clubes ya venían a los tumbos desde hace cuatro años por los tarifazos de los servicios y en una situación de vulnerabilidad. Marchaban por las calles reclamando que los escuchen.

—Hablemos de los clubes: ¿existe une registro de la cantidad real que existe en la provincia de Santa Fe?

—Acá en la Secretaría tenemos un censo que quedó muy lejano y se había realizado con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), arroja unos 1.500 clubes en la provincia de Santa Fe. Pero es de 2012 0 2013. No hay un registro provincial actualizado y es lo que vamos a iniciar en muy poco tiempo.

—¿Cómo lo van a implementar?

—En tiempo real, los clubes irán actualizando datos: infraestructura, empleos, socios y deportistas; éso por un lado. Por el otro, la directiva del Gobernador es estar al lado de los clubes y para ello se implementó un paquete de medidas.

—Arranquemos por el inicio cuando impactó el coronavirus...

—Lo primero fue el Fondo de Asistencia a Clubes, que es un aporte de 70.000 pesos a cada una de las instituciones en todo el territorio provincial. La manera es muy sencilla de obtenerlo y con mínimos requisitos: listado de Comisión Directiva al día y último balance presentado al momento de pandemia, es decir el del año 2018. Es algo muy simple desde la documental. Este programa quiere llegar a todos, sin excepción y estamos firmando los convenios.

—A esto se agrega una “decisión personal” que tomó el propio Gobernador, Omar Perotti, en relación a los clubes en crisis...

—Es un tema muy importante, con un impacto enorme en la provincia de Santa Fe, mucho más ahora que nos estamos permanentemente comparándonos con otras provincias. Santa Fe está dando respuestas de mayor valor. A este aporte de 70.000 pesos para cada club, donde el Ministro me deslizó el otro día que quizás podamos volver a revisarlo antes de fin de año para seguir ayudando, está la decisión del Gobernador que los clubes en los primeros dos meses y diez días paguen “cero” de energía eléctrica y de agua.

—Claramente se resume con una frase milagrosa en estos tiempos para los clubes: “Que no paguen”

—Desde el 20 de marzo hasta el último día de mayo en plena cuarentena no deben pagar nada. Es más, los que son grandes consumidores, pagarán sólo la potencia registrada y no la contratada. Además, en los meses que siguen, está prohibido suspender el servicio y habrá plan de pagos de 12 o 18 meses.

—Sin dudas un compromiso firme del Gobierno para aliviar el impacto de la crisis

—Las autoridades de la EPE y el Ministro de Desarrollo, al lanzar el programa de emergencia, anunciaron medidas económicas muy fuertes que alcanzan unos 35 millones de pesos en esta etapa de asistencia y otros 10 millones para compensar la tarifa cero. Esto se suma al 50 por ciento de la tarifa social, que la venimos sosteniendo y que son casi 30 millones al año que dispone la provincia para los clubes.

—¿Qué pasa si algún club ya pagó luz y agua en ese tiempo?

—La EPE va a disponer: si te tocó febrero-marzo y los pagaste, la diferencia se va a acreditar para el bimestre siguiente. Lo que decimos hoy a los clubes es “no paguen” esos 70 días.

—Ahora, con la nueva normalidad y actividad recuperada, ¿qué es lo que te dice el Gobernador?

—Siempre me pidió lo mismo: que cuidemos los clubes, que prioricemos la salud y que se vuelva con el protocolo necesario. Es por eso que hemos habilitado una cantidad de disciplinas enormes, abriendo las instituciones deportivas. Están todas las disciplinas que pueden estar: gimnasia artística, atletismo, tiro con arco. Los que están dentro del Protocolo Base (PROBA): distanciamiento, higiene, sin vestuarios; si hay aparatos, distancia de los aparatos y hasta dos profesores por turno. Hay recomendaciones especiales para zumba, boxeo o yudo. Se respetan los módulos de tiempo y los grupos de los turnos no pueden alterarse, para luego saber a quien aislar si existiera un problema. Si no sabés en qué turno se dio el problema y con qué persona, hay que volver a cerrar el club. Y es lo que no queremos. No queremos volver atrás en nada.

El programa “REClub”

“Con el Gobernador pretendemos a todas las entidades deportivas y clubes de Santa Fe bajo una sola idea: que estén saneadas, con los papeles al día, pero no como algo molesto de tener un ida-vuelta llevando papeles y esas cosas. Es un programa que se llama “REClub”, cuenta la Secretaria de Deportes a El Litoral.

—¿Cómo aplica este programa?

—Lo estamos activando de manera impecable con la nueva conducción de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), con la Dra. Stratta y el Dr. Maderna en Rosario. Es de puertas abieras, donde la Secretaría es interlocutor para poder ayudar, acelerar y simplificar el ordenamiento. Tenemos un equipo territorial que va a cada lugar; certifica en forma gratuita, saca las fotocopias y valida las firmas.

—¿Ya hay avances visibles?

—Te cuento: el club Williams Kemmis, de Las Rosas, es de donde salió Leo Ponzio y hacía diez años que no podían sanear. Nos instalamos en el club y arreglamos todo de manera rápida. Es más, ese club pudo ingresar en el ATP a nivel nacional.

Empleo en negro: “Monotributo Deportivo”

“A pesar de la crisis, no dejamos de lado los problemas de fondo de los clubes. Otro eje importante es la vieja informalidad en empleados y ya empezamos reuniones con AFIP a nivel nacional porque vamos a la idea del “Montributo Deportivo”, expresa.

—¿Cuál es la idea en este sentido?

—No queremos más empleados en negro, porque no le sirve a nadie y muchas veces termina en un reclamo legal contra el club. Pero, además, vamos por un régimen simple de donaciones y excepciones de solidaridad social en cuanto a contribuciones. Pero que sea algo real y que no termine en discurso. Es el momento justo de poner todo esto en agenda. Estamos trabajando con legisladores nacionales para modificar leyes. La urgencia no debe desviar lo importante.

Entrevista: Daría Pignata (El Litoral) / Fotos: Fernando Nicola