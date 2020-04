Horacio Sueldo deja su cargo como Jefe de la Comisaría 1a. Las Rosas

"En el día de ayer salió una resolución del Jefe de Policía de la Provincia donde se me destina a la UR X del Departamento Iriondo, con asiento en Cañada de Gómez. Es un cambio consensuado de mi parte y mis superiores", dijo Sueldo. "Uno trata de llegar a los últimos años de la carrera con el objetivo de ascender. Me quedan tres años para jubilarme y es mi deseo alcanzar otras dos jerarquías."

"Así es que este miércoles 15 de abril dejé de ser el Jefe de la Comisaria 1ra, y me va a relevar en el servicio el Comisario Supervisor Gustavo Saravia, una persona que hace tiempo vive en Las Rosas y seguramente va a desempeñar de mejor manera las labores. Siento a esta ciudad muy especial, que me recibió cuando vine de Santa Fe y me dió dos hijos", expresó.