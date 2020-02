Peligra el inicio del fútbol por desacuerdos en costo de adicionales de la policía

La competencia de la Liga Cañadense de fútbol, al igual que la totalidad de las ligas de Santa Fe corre peligro de no dar inicio a la temporada competitiva 2020 a causa de la falta de acuerdo en los costos del precio de los adicionales policiales.



La propia Federación Santafesina de Fútbol bajó línea a todas las asociaciones regionales “en no comenzar sus campeonatos hasta tanto no se arribe a una cifra que deje conformes a ambas partes”. Para el caso, la Liga Interprovincial ya postergó su inicio que estaba pactado para este domingo 23 de febrero.



Incluso, debido a este tema, la propia entidad madre del fútbol santafesino solicitó que se paralicen los certámenes que están en pleno desarrollo, como la Copa Federación que no jugará sus partidos de cuartos de final este fin de semana, o la Liga Deportiva del Sur, que ya disputó su primera fecha hace una semana atrás, pero que suspendió la segunda, que se debería jugar este domingo.



Desde Federación consideraron “excesivos” los costos de seguridad que las autoridades policiales quieren asignar a cada efectivo en los operativos adicionales que se realizan en las canchas de la provincia de Santa Fe. Y como aún no existe acuerdo, el futbol en toda nuestra provincia, incluido aquí en Liga Cañadense, corre el riesgo de no comenzar en tiempo y forma, según lo pautado por las ligas del interior.



