Se sorteó el Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futbol

FECHA 1
DEFENSORES Vs. CAMPAÑA
SPORTIVO Vs. WILLIAMS KEMMIS
EL PORVENIR Vs. SPORT
BELGRANO Vs. UNION VE
AMERICA Vs. MONTES DE OCA
ADEO Vs. SAN JERONIMO
ALMAFUERTE Vs. ARGENTINO
CARCARAÑA Vs. BARRACA
FECHA 2
CARCARAÑA Vs. DEFENSORES
BARRACA Vs. ALMAFUERTE
ARGENTINO Vs. ADEO
SAN JERONIMO Vs. AMERICA
MONTES DE OCA Vs. BELGRANO
UNION VE Vs. EL PORVENIR
SPORT Vs. SPORTIVO
WILLIAMS KEMMIS Vs. CAMPAÑA
FECHA 3
DEFENSORES Vs. WILLIAMS KEMMIS
CAMPAÑA Vs. SPORT
SPORTIVO Vs. UNION VE
EL PORVENIR Vs. MONTES DE OCA
BELGRANO Vs. SAN JERONIMO
AMERICA Vs. ARGENTINO
ADEO Vs. BARRACA
ALMAFUERTE Vs. CARCARAÑA
FECHA 4
ALMAFUERTE Vs. DEFENSORES
CARCARAÑA Vs. ADEO
BARRACA Vs. AMERICA
ARGENTINO Vs. BELGRANO
SAN JERONIMO Vs. EL PORVENIR
MONTES DE OCA Vs. SPORTIVO
UNION VE Vs. CAMPAÑA
SPORT Vs. WILLIAMS KEMMIS
FECHA 5
DEFENSORES Vs. SPORT
WILLIAMS KEMMIS Vs. UNIÓN VE
CAMPAÑA Vs. MONTES DE OCA
SPORTIVO Vs. SAN JERÓNIMO
EL PORVENIR Vs. ARGENTINO
BELGRANO Vs. BARRACA
AMÉRICA Vs. CARCARAÑA
ADEO Vs. ALMAFUERTE
FECHA 6
ADEO Vs. DEFENSORES
ALMAFUERTE Vs. AMÉRICA
CARCARAÑA Vs. BELGRANO
BARRACA Vs. EL PORVENIR
ARGENTINO Vs. SPORTIVO
SAN JERÓNIMO Vs. CAMPAÑA
MONTES DE OCA Vs. WILLIAMS KEMMIS
UNIÓN VE Vs. SPORT
FECHA 7
DEFENSORES Vs. UNIÓN VE
SPORT Vs. MONTES DE OCA
WILLIAMS KEMMIS Vs. SAN JERÓNIMO
CAMPAÑA Vs. ARGENTINO
SPORTIVO Vs. BARRACA
EL PORVENIR Vs. CARCARAÑA
BELGRANO Vs. ALMAFUERTE
AMÉRICA Vs. ADEO
FECHA 8
AMÉRICA Vs. DEFENSORES
ADEO Vs. BELGRANO
ALMAFUERTE Vs. EL PORVENIR
CARCARAÑA Vs. SPORTIVO
BARRACA Vs. CAMPAÑA
ARGENTINO Vs. WILLIAMS KEMMIS
SAN JERÓNIMO Vs. SPORT
MONTES DE OCA Vs. UNIÓN VE
FECHA 9
DEFENSORES Vs. MONTES DE OCA
UNIÓN VE Vs. SAN JERÓNIMO
SPORT Vs. ARGENTINO
WILLIAMS KEMMIS Vs. BARRACA
CAMPAÑA Vs. CARCARAÑA
SPORTIVO Vs. ALMAFUERTE
EL PORVENIR Vs. ADEO
BELGRANO Vs. AMÉRICA
FECHA 10
BELGRANO Vs. DEFENSORES
AMÉRICA Vs. EL PORVENIR
ADEO Vs. SPORTIVO
ALMAFUERTE Vs. CAMPAÑA
CARCARAÑA Vs. WILLIAMS KEMMIS
BARRACA Vs. SPORT
ARGENTINO Vs. UNIÓN VE
SAN JERONIMO Vs. MONTES DE OCA
FECHA 11
DEFENSORES Vs. SAN JERÓNIMO
MONTES DE OCA Vs. ARGENTINO
UNION VE Vs. BARRACA
SPORT Vs. CARCARAÑA
WILLIAMS KEMMIS Vs. ALMAFUERTE
CAMPAÑA Vs. ADEO
SPORTIVO Vs. AMÉRICA
EL PORVENIR Vs. BELGRANO
FECHA 12
EL PORVENIR Vs. DEFENSORES
BELGRANO Vs. SPORTIVO
AMERICA Vs. CAMPAÑA
ADEO Vs. WILLIAMS KEMMIS
ALMAFUERTE Vs. SPORT
CARCARAÑA Vs. UNIÓN VE
BARRACA Vs. MONTES DE OCA
ARGENTINO Vs. SAN JERÓNIMO
FECHA 13
DEFENSORES Vs. ARGENTINO
SAN JERÓNIMO Vs. BARRACA
MONTES DE OCA Vs. CARCARAÑA
UNION VE Vs. ALMAFUERTE
SPORT Vs. ADEO
WILLIAMS KEMMIS Vs. AMÉRICA
CAMPAÑA Vs. BELGRANO
SPORTIVO Vs. EL PORVENIR
FECHA 14
SPORTIVO Vs. DEFENSORES
EL PORVENIR Vs. CAMPAÑA
BELGRANO Vs. WILLIAMS KEMMIS
AMÉRICA Vs. SPORT
ADEO Vs. UNIÓN VE
ALMAFUERTE Vs. MONTES DE OCA
CARCARAÑA Vs. SAN JERÓNIMO
BARRACA Vs. ARGENTINO
FECHA 15
DEFENSORES Vs. BARRACA
ARGENTINO Vs. CARCARAÑA
SAN JERONIMO Vs. ALMAFUERTE
MONTES DE OCA Vs. ADEO
UNIÓN VE Vs. AMÉRICA
SPORT Vs. BELGRANO
WILLIAMS KEMMIS Vs. EL PORVENIR
CAMPAÑA Vs. SPORTIVO
Al finalizar la fase regular, del primero al cuarto pasan directo a Cuartos de final, mientras que del 5 al 12 jugaran el repechaje de Octavos. Tanto en Cuartos como en coctavos los mejores ubicados tienen localia y ventaja deportiva.
Las semifinales serán a único partido en cancha del mejor ubicado sin ventaja deportiva y por ultimo final con dos partidos.
Fuente: Contacto FM