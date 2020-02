Se sorteó el Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futbol

FECHA 1

DEFENSORES Vs. CAMPAÑA

SPORTIVO Vs. WILLIAMS KEMMIS

EL PORVENIR Vs. SPORT

BELGRANO Vs. UNION VE

AMERICA Vs. MONTES DE OCA

ADEO Vs. SAN JERONIMO

ALMAFUERTE Vs. ARGENTINO

CARCARAÑA Vs. BARRACA

FECHA 2

CARCARAÑA Vs. DEFENSORES

BARRACA Vs. ALMAFUERTE

ARGENTINO Vs. ADEO

SAN JERONIMO Vs. AMERICA

MONTES DE OCA Vs. BELGRANO

UNION VE Vs. EL PORVENIR

SPORT Vs. SPORTIVO

WILLIAMS KEMMIS Vs. CAMPAÑA



FECHA 3

DEFENSORES Vs. WILLIAMS KEMMIS

CAMPAÑA Vs. SPORT

SPORTIVO Vs. UNION VE

EL PORVENIR Vs. MONTES DE OCA

BELGRANO Vs. SAN JERONIMO

AMERICA Vs. ARGENTINO

ADEO Vs. BARRACA

ALMAFUERTE Vs. CARCARAÑA



FECHA 4

ALMAFUERTE Vs. DEFENSORES

CARCARAÑA Vs. ADEO

BARRACA Vs. AMERICA

ARGENTINO Vs. BELGRANO

SAN JERONIMO Vs. EL PORVENIR

MONTES DE OCA Vs. SPORTIVO

UNION VE Vs. CAMPAÑA

SPORT Vs. WILLIAMS KEMMIS

FECHA 5

DEFENSORES Vs. SPORT

WILLIAMS KEMMIS Vs. UNIÓN VE

CAMPAÑA Vs. MONTES DE OCA

SPORTIVO Vs. SAN JERÓNIMO

EL PORVENIR Vs. ARGENTINO

BELGRANO Vs. BARRACA

AMÉRICA Vs. CARCARAÑA

ADEO Vs. ALMAFUERTE

FECHA 6

ADEO Vs. DEFENSORES

ALMAFUERTE Vs. AMÉRICA

CARCARAÑA Vs. BELGRANO

BARRACA Vs. EL PORVENIR

ARGENTINO Vs. SPORTIVO

SAN JERÓNIMO Vs. CAMPAÑA

MONTES DE OCA Vs. WILLIAMS KEMMIS

UNIÓN VE Vs. SPORT



FECHA 7

DEFENSORES Vs. UNIÓN VE

SPORT Vs. MONTES DE OCA

WILLIAMS KEMMIS Vs. SAN JERÓNIMO

CAMPAÑA Vs. ARGENTINO

SPORTIVO Vs. BARRACA

EL PORVENIR Vs. CARCARAÑA

BELGRANO Vs. ALMAFUERTE

AMÉRICA Vs. ADEO

FECHA 8

AMÉRICA Vs. DEFENSORES

ADEO Vs. BELGRANO

ALMAFUERTE Vs. EL PORVENIR

CARCARAÑA Vs. SPORTIVO

BARRACA Vs. CAMPAÑA

ARGENTINO Vs. WILLIAMS KEMMIS

SAN JERÓNIMO Vs. SPORT

MONTES DE OCA Vs. UNIÓN VE

FECHA 9

DEFENSORES Vs. MONTES DE OCA

UNIÓN VE Vs. SAN JERÓNIMO

SPORT Vs. ARGENTINO

WILLIAMS KEMMIS Vs. BARRACA

CAMPAÑA Vs. CARCARAÑA

SPORTIVO Vs. ALMAFUERTE

EL PORVENIR Vs. ADEO

BELGRANO Vs. AMÉRICA

FECHA 10

BELGRANO Vs. DEFENSORES

AMÉRICA Vs. EL PORVENIR

ADEO Vs. SPORTIVO

ALMAFUERTE Vs. CAMPAÑA

CARCARAÑA Vs. WILLIAMS KEMMIS

BARRACA Vs. SPORT

ARGENTINO Vs. UNIÓN VE

SAN JERONIMO Vs. MONTES DE OCA

FECHA 11

DEFENSORES Vs. SAN JERÓNIMO

MONTES DE OCA Vs. ARGENTINO

UNION VE Vs. BARRACA

SPORT Vs. CARCARAÑA

WILLIAMS KEMMIS Vs. ALMAFUERTE

CAMPAÑA Vs. ADEO

SPORTIVO Vs. AMÉRICA

EL PORVENIR Vs. BELGRANO

FECHA 12

EL PORVENIR Vs. DEFENSORES

BELGRANO Vs. SPORTIVO

AMERICA Vs. CAMPAÑA

ADEO Vs. WILLIAMS KEMMIS

ALMAFUERTE Vs. SPORT

CARCARAÑA Vs. UNIÓN VE

BARRACA Vs. MONTES DE OCA

ARGENTINO Vs. SAN JERÓNIMO

FECHA 13

DEFENSORES Vs. ARGENTINO

SAN JERÓNIMO Vs. BARRACA

MONTES DE OCA Vs. CARCARAÑA

UNION VE Vs. ALMAFUERTE

SPORT Vs. ADEO

WILLIAMS KEMMIS Vs. AMÉRICA

CAMPAÑA Vs. BELGRANO

SPORTIVO Vs. EL PORVENIR

FECHA 14

SPORTIVO Vs. DEFENSORES

EL PORVENIR Vs. CAMPAÑA

BELGRANO Vs. WILLIAMS KEMMIS

AMÉRICA Vs. SPORT

ADEO Vs. UNIÓN VE

ALMAFUERTE Vs. MONTES DE OCA

CARCARAÑA Vs. SAN JERÓNIMO

BARRACA Vs. ARGENTINO

FECHA 15

DEFENSORES Vs. BARRACA

ARGENTINO Vs. CARCARAÑA

SAN JERONIMO Vs. ALMAFUERTE

MONTES DE OCA Vs. ADEO

UNIÓN VE Vs. AMÉRICA

SPORT Vs. BELGRANO

WILLIAMS KEMMIS Vs. EL PORVENIR

CAMPAÑA Vs. SPORTIVO



Al finalizar la fase regular, del primero al cuarto pasan directo a Cuartos de final, mientras que del 5 al 12 jugaran el repechaje de Octavos. Tanto en Cuartos como en coctavos los mejores ubicados tienen localia y ventaja deportiva.

Las semifinales serán a único partido en cancha del mejor ubicado sin ventaja deportiva y por ultimo final con dos partidos.

Fuente: Contacto FM