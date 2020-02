Organizan una Peña Folklórica Solidaria por Lorenzo

Lorenzo es un niño de 4 años, tiene discapacidad, es no vidente, nació con varias patologías y su síndrome es Dandy-Walker. Debido a su hipotonia y otras está necesitando esta silla postural llamada CRICKET, ya que en coche "huevito" no entra más y no lo puede usar.



PEÑA FOLCLÓRICA SOLIDARIA TODOS POR LORENZO

El viernes 14 de Febrero en La Peña la carreta en Las Rosas, a partir de las 21:00 hs

ESTARÁN ACTUANDO:

Mariano Villarruel

David Aquino

Balet Forjando Sueños

Los Nogales (Bustinza)

Martin Casas, de Los Troncales

Gran cierre de grupo Quebracho festejando sus 25 años de trayectoria.

Habrá gran servicio de bufet y muchos sorteos.

Valor entrada mayor a partir de los 15 años $100

Menor de 4 a 14 años $30

¡LOS ESPERAMOS, PARA PASAR UNA LINDA NOCHE!