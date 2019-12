Campaña solidaria "Todos Por Lorenzo" en Las Rosas

Lorenzo es un niño de 4 años, tiene discapacidad, el es no vidente, nació con varias patologías y su síndrome es Dandy wolker.

Lorenzo está necesitando esta silla postural llamada CRICKET debido a su hipotonia y otras causas.

Como verán él en su coche Huevito no entra más y tampoco ya no lo puede usar.

El comunicado es el siguiente...

Gran Polloda Todos por Lorenzo

Se realizara solo en Las Rosas EN BRASERIA CHARLY, LOS MÁS RICOS😋

PARA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE

VALOR $420 CON MOSTAZA

"Se retiran a partir De las 21:00 hs"

El motivo es para la silla postural que Lorenzo necesita.

Contamos con Su ayuda ya que todavía estamos muy lejos, pero se que podemos contar con ustedes!!!

Lorenzo la necesita si o si, Lo antes posible.

Hoy es por nuestro Loli, mañana puede ser por vos

☎️PEDIDOS AL 3471353185 SAMI

3471578807 BLAS