Triple Corona para el voley femenino de Williams Kemmis

Los equipos dirigidos por "Chino" Benítez, son Campeones en Primera división, Sub 17 y Sub 13 de la Asociación Cañadense de Voley.

Coronando una semana histórica, el verdinegro se consagró también Campeón en la categoría Sub 17. Ya lo había sido en la semana anterior en Primera División, y hoy ya tiene asegurado su Campeonato en sub 13, donde aún cuando falta jugar el Grand Prix que se realiz en Los Cardos el club rosense ya no tiene rival que le pueda quitar el primer lugar.

Colaboración: Juan Manuel López