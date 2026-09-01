

El Grupo Caza Tormentas del Sur difundió un informe en el que advierte que, a partir de septiembre, la inestabilidad atmosférica en la región comenzará a ser mayor, con la posibilidad de que algunos fenómenos adquieran más virulencia que la prevista. Según explicó el director de la entidad, Oscar Monjelat, esto responde a una combinación de factores estacionales y a la influencia de la anomalía magnética del Atlántico Sur, que en este momento se posiciona sobre la región.

El informe completo

"ANOMALÍA MAGNÉTICA DEL ATLÁNTICO SUR Y NUBES DE TORMENTA. A partir de septiembre, la inestabilidad comenzará a ser mayor y algunos fenómenos podrán adquirir más virulencia de la prevista. Lo anterior en base a mayor calentamiento estacional, más disponibilidad de vapor de agua en capas medias y altas, por efectos de El niño. Y en gran medida por el posicionamiento de la ANOMALIA MAGNÉTICA DEL ATLANTICO SUR. Que, con su centro casi sobre nuestras cabezas, está actuando como fuente extra de partículas ionizadas que ingresan a nuestra atmósfera, impulsadas por fuertes corrientes de viento solar y alimentan las nubes CÚMULO NIMBUS. La mayoría de las tormentas serán de rápido crecimiento y veloz desplazamiento, incrementándose el riesgo de fenómenos intensos. Esto amerita mantenerse al corriente de las condiciones meteorológicas y ante ALERTAS VIGENTES, seguir las recomendaciones que por su COLOR indiquen!!"

— Oscar Monjelat, director del Grupo Caza Tormentas del Sur.

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