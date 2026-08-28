

A 24 horas del temporal de viento y granizo que afectó a Las Rosas, el intendente Javier Meyer confirmó que no se registraron víctimas y que la ciudad ya se encuentra en funcionamiento, mientras continúan los trabajos de reconstrucción y la asistencia a las familias afectadas.

Sin víctimas pese a la magnitud del temporal

El jefe comunal remarcó que, más allá de las pérdidas materiales, "no tuvimos que lamentar pérdidas personales en un contexto que se daba para cualquier cosa", en referencia a la caída de techos, mampostería y piedras de gran tamaño durante la tormenta, que según su interpretación incluyó un tornado.

El fenómeno provocó voladuras de techo en cerca de 35 viviendas, con daños que van de parciales a totales. También hubo destrozos de consideración en la Plaza Manuel Belgrano, en parques y en la vía pública, con caída de árboles de gran porte.

Operativo conjunto desde el primer momento

Meyer relató que, apenas comenzó el temporal, se dirigió al cuartel de Bomberos Voluntarios, donde ya trabajaban efectivos de Las Parejas y Montes de Oca junto a personal municipal, que se abocó a limpiar la vía pública y colaborar con la EPE en la restitución del servicio eléctrico.

Durante la jornada también intervinieron Defensa Civil provincial y, por la tarde, gente de Promoción Social de la provincia, que relevó los daños en las viviendas afectadas para iniciar la asistencia correspondiente.

Asistencia en marcha y coordinación con la provincia

El intendente informó que desde las áreas de Acción Social y Planeamiento se elabora un informe para canalizar la ayuda a los damnificados, y que se coordina con la provincia para evitar superposición de asistencias. Aseguró además que se reforzaron los patrullajes policiales durante la noche por sugerencia de Defensa Civil.

Respecto de los festejos de Santa Rosa, confirmó que se suspendieron las actividades organizadas por el municipio, aunque la parroquia mantendrá la misa y la procesión.

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