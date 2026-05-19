

El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, puso en funcionamiento este lunes un nuevo sistema provincial de logística sanitaria en el Parque Industrial de Funes. La iniciativa tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos a más de 700 efectores públicos, en respuesta a la cancelación del programa nacional Remediar.

El esquema de distribución parte desde el centro operativo hacia 50 farmacias y droguerías iniciales de la red pública. Esta medida representa la primera estrategia integral de la provincia para recibir, almacenar y distribuir productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad y control de stock.

Inversión y logística centralizada

El gobernador destacó que el sistema público de salud experimentó un fuerte incremento en la demanda, pasando de 10 millones a 13,2 millones de consultas anuales entre 2024 y 2025. “Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, afirmó Pullaro, vinculando la mayor presión sobre el sistema provincial a los recortes nacionales.

El nuevo esquema logístico requiere una inversión anual de 2.334 millones de pesos y cuenta con almacenamiento seguro, cadena de frío y monitoreo satelital. En paralelo, la provincia implementó compras centralizadas desde el inicio de la gestión, lo que permitió adquirir insumos hasta un 82% más baratos respecto a los precios de lista del mercado.

El fin del programa Remediar

Las estadísticas oficiales marcan una caída sostenida en los envíos de Nación: de 2 millones de tratamientos en 2024, la cifra bajó a 920.000 en 2025, hasta alcanzar apenas 175.000 entregas en el primer cuatrimestre de 2026 antes del cierre del programa.

Ante este escenario, la ministra Silvia Ciancio graficó el contraste mostrando una caja vacía de Remediar. "Hoy tenemos nuestra propia caja provincial llena de medicamentos esenciales", señaló. Para sostener la demanda, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) incrementará su producción en un 26% este año, respaldado por una inversión acumulada en medicamentos que supera los 64.268 millones de pesos.