Liga Cañadense de Futbol: el Kemmis triunfó ante Belgrano y domina la Zona Oeste

Williams Kemmis se convirtió en el único líder de la Zona Oeste tras derrotar en el clásico a Belgrano por 2 a 1 en condición de visitante. En paralelo, Almafuerte consiguió el punto necesario al empatar 1 a 1 frente a Argentino, resultado que le garantizó la clasificación a la próxima etapa del certamen.

Victoria verdinegra y cima del torneo

En el duelo destacado de la jornada, Williams Kemmis logró imponerse con goles de Bosco, de penal, y Castillo. El único tanto para el conjunto local fue convertido por Luna. El encuentro, arbitrado por Adriel Gordillo, dejó al equipo verdinegro en lo más alto de la tabla de posiciones con 19 puntos, superando a Sportivo y Argentino.

Por el lado de Belgrano, la derrota lo mantiene en la parte baja de la clasificación con 5 unidades, confirmando su eliminación del torneo al quedarse sin chances matemáticas de avanzar.

Almafuerte sella su pase a la siguiente ronda

En su estadio, Almafuerte igualó 1 a 1 frente a Argentino bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. Joaquín Molina fue el encargado de anotar para los locales, alcanzando así los 6 goles en el campeonato y posicionándose entre los máximos artilleros del torneo, tabla que actualmente lidera Carlos Tombolini (Sport) con 11 tantos.

El empate de Argentino llegó por intermedio de Ellison. El partido presentó fricciones que culminaron con la expulsión de Barcelo en el equipo local. Con este resultado, Almafuerte suma 16 puntos y asegura su lugar en la etapa definitoria.

Lo que viene para los equipos locales

La decimotercera fecha presentará nuevos desafíos para los planteles de la región. Williams Kemmis buscará defender la punta cuando reciba a Unión de Tortugas. Almafuerte visitará a Montes de Oca en un cruce de equipos clasificados, mientras que Belgrano deberá viajar para enfrentarse a Sportivo.