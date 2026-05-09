

San Lorenzo se convirtió en el epicentro del debate político provincial al recibir a cerca de 40 ediles en el marco del Foro de Concejales Justicialistas. El encuentro, desarrollado en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, contó con la participación destacada de Marcos Di Santo (Las Rosas), quien se sumó a la construcción de una agenda común enfocada en la gestión territorial.

Los anfitriones de la jornada fueron los concejales sanlorencinos Martín Cerdera, Yasmín Petrillo y Esteban Aricó. El eje central de la cumbre fue la necesidad de analizar la nueva Ley Orgánica de Municipios y Comunas, además de profundizar en la autonomía municipal para hacer frente a la falta de recursos y la creciente demanda social en las localidades.

Reconstrucción desde las bases

Durante el debate, los legisladores locales coincidieron en que el fortalecimiento del peronismo santafesino debe gestarse desde las gestiones locales. La presencia de figuras como Di Santo refuerza la intención de consolidar un "músculo político" que brinde respuestas concretas a los vecinos en un contexto económico complejo.

Participación regional extendida

Además del bloque de San Lorenzo y la representación de Las Rosas, el foro integró a ediles de Rosario, Roldán, Funes, Esperanza, Capitán Bermúdez, Puerto General San Martín y Totoras, entre otras ciudades. El objetivo final es unificar reclamos ante la Provincia y proyectar una alternativa de poder competitiva para los próximos años.

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