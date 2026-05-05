El próximo 12 de junio, el Banco Macro cerrará de manera definitiva su sucursal en Montes de Oca. Con esta decisión, la localidad perderá no solo su última entidad bancaria con atención presencial, sino también el acceso a su único cajero automático.

El edificio, diseñado originalmente como sede bancaria por el Banco de Intercambio Regional (BIR), quedará vacío por primera vez desde su construcción. Fuentes consultadas por MDOENVIVO confirmaron la medida y detallaron que el pueblo quedará desprovisto de servicios financieros básicos para el retiro de efectivo.

El avance de la digitalización financiera

La medida obedece a un proceso de reconversión estructural en el sistema bancario nacional. El crecimiento sostenido de las billeteras virtuales y los bancos digitales generó una competencia directa que modificó la operatividad tradicional.

Según el análisis del sector, los bancos tradicionales enfrentan altos costos de mantenimiento en sus sucursales físicas frente a un ecosistema financiero moderno y virtual. Esta dinámica provoca que la presencialidad pierda rentabilidad frente a la tecnología.

Impacto en las pequeñas comunidades

Montes de Oca no es un caso aislado dentro de esta tendencia. El fenómeno de transformación afecta a diversas localidades de la región y de la República Argentina, donde las comunidades más pequeñas son las primeras en perder la infraestructura bancaria física.

Mientras el sistema redefine su modelo de negocios priorizando los servicios digitales, los residentes de estas poblaciones se ven obligados a buscar alternativas en otras localidades para realizar operaciones que requieren dinero en efectivo o atención personalizada.

Fuente: MdOEnVivo

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