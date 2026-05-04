Voley mayores: debut de Williams Kemmis en la Copa Santa Fe



El club Williams Kemmis de Las Rosas marcó un hito en su historia deportiva al participar por primera vez en la Serie de Clasificación de la Copa Santa Fe de Mayores de vóley, uno de los certámenes más competitivos de la provincia que convoca a los mejores equipos del circuito.

Durante el primer fin de semana de competencia, disputado en las instalaciones del club Provincial de Rosario, el equipo que integra la Zona C de la Región Sur cosechó resultados que lo mantienen con firmes aspiraciones. En su debut, el conjunto rosense demostró su preparación al imponerse por 3-1 ante Carreras FC. Posteriormente, en su segundo encuentro, cayó 1-3 frente a Libertad de Rosario en un partido cerrado y de alto nivel competitivo.

Formato del torneo y próximos rivales

La etapa clasificatoria de este certamen provincial se desarrolla a lo largo de tres fines de semana bajo el formato de todos contra todos. Las zonas se dividen en las regiones Norte y Sur, y el reglamento establece que solo los tres primeros equipos de cada grupo avanzarán a la segunda fase del torneo. Cabe destacar que la Zona C está conformada por Provincial de Rosario, Libertad, Carreras FC, Argentino de Firmat y Alumni de Casilda, además del verdinegro representativo de Las Rosas.

El calendario marca que la acción continuará el próximo domingo 28 de junio. En este segundo weekend, la sede se trasladará a la localidad de Carreras. Allí, Williams Kemmis deberá enfrentar a los conjuntos de Provincial de Rosario y Argentino de Firmat, buscando sumar los puntos necesarios para asegurar su clasificación a la siguiente etapa.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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