Un motociclista resultó herido este miércoles por la noche tras un incidente vial ocurrido en la Autopista Córdoba – Rosario, a la altura de la localidad de Armstrong. El hecho se produjo minutos antes de las 21:00 horas, cuando un vehículo perdió parte de su carga, provocando complicaciones para el resto de los conductores que transitaban por la zona.

El incidente tuvo lugar específicamente en el kilómetro 387, sobre el carril con sentido hacia la ciudad de Rosario. Según los informes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Armstrong, el alerta se activó a las 20:40 horas, movilizando de inmediato una dotación hacia el lugar del siniestro.

Dinámica del accidente y asistencia

La emergencia se originó cuando un vehículo, cuya identidad aún se intenta establecer, dejó caer una cantidad significativa de chapas sobre la cinta asfáltica. Los materiales quedaron esparcidos de forma imprevista, lo que provocó que varios automóviles los arrollaran al circular a velocidad de autopista. Sin embargo, la situación fue crítica para un motociclista que, al no poder esquivar los objetos, perdió el control de su rodado y sufrió una fuerte caída.

Personal sanitario y de emergencias procedió a asistir al hombre en el lugar. Debido a los golpes recibidos por el impacto y la maniobra defensiva, se determinó su traslado inmediato al SAMCo de Armstrong para una evaluación médica completa.

Operativo de seguridad en la zona

En el sitio del siniestro trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios junto a efectivos de la Policía local. Las fuerzas de seguridad se centraron en señalizar el sector afectado, ya que la presencia de los materiales metálicos sobre la ruta representaba un riesgo latente para el alto flujo vehicular que caracteriza a esa arteria.

Tras asegurar el área y asistir al lesionado, las autoridades procedieron a la remoción de los elementos y la limpieza de la calzada para normalizar la circulación de manera definitiva.



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Fuente: Armstrong y Región