

A las 04:54 hs. aproximadamente, Bomberos de Las Parejas recibieron un despacho del COLP por este siniestro en la zona donde hay un par de vados, que suelen ser desestabilizantes a la hora de atravesarlos, donde ambos se habrían rozado en la parte delantera.

Trabajaron 3 dotaciones de Bomberos y trasladaron a uno de los ocupantes, acompañante. del Ford Focus que presentó lesiones en la cervical por el golpe recibido. También la ambulancia del 107 llevó al chófer del Toyota Etios. Las restantes personas fueron acompañadas por personal del comando para las actuaciones en comisaría local.

Realizaron trabajos de control de ruta y extracción del Toyota que quedo en la cuneta, sector este de la ruta y dejaron a resguardo los vehículos a la espera de la grúa para su retiro. Colaboró comando radioeléctrico y comisaría local.

Fuente: Radio Las Parejas

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