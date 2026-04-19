Las Parejas: dos personas heridas tras un roce frontal de automoviles en la ruta 178

En la madrugada de este domingo y por cuestiones que se tratan de establecer, colisionaron dos coches en la ruta 178, a unos 4 kilómetros al sur de Las Parejas.
Policiales19 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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A las 04:54 hs. aproximadamente, Bomberos de Las Parejas recibieron un despacho del COLP por este siniestro en la zona donde hay un par de vados, que suelen ser desestabilizantes a la hora de atravesarlos, donde ambos se habrían rozado en la parte delantera.

Trabajaron 3 dotaciones de Bomberos y trasladaron a uno de los ocupantes, acompañante.  del Ford Focus que presentó lesiones en la cervical por el golpe recibido. También la ambulancia del 107 llevó al chófer del Toyota Etios. Las restantes personas fueron acompañadas por personal del comando para las actuaciones en comisaría local.

Realizaron trabajos de control de ruta y extracción del Toyota que quedo en la cuneta, sector este de la ruta y dejaron a resguardo los vehículos a la espera de la grúa para su retiro. Colaboró comando radioeléctrico y comisaría local.

Fuente: Radio Las Parejas

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