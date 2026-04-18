Reinatti fue la figura en el triunfo de Newell's ante Unión



Newell's Old Boys obtuvo una victoria fundamental este viernes 17 de abril de 2026 al derrotar a Unión por 1-0 en el Estadio 15 de Abril. En un partido de alta intensidad correspondiente a la fecha 15, el rosense Josué Reinatti se erigió como el máximo responsable del resultado, sosteniendo la ventaja mínima con intervenciones determinantes.

El arquero oriundo de Las Rosas asumió la titularidad en un momento crítico para el equipo, tras actuaciones irregulares de Williams Barlasina. Reinatti respondió a la exigencia con seguridad técnica y reflejos que neutralizaron los ataques del conjunto local, especialmente durante el asedio del segundo tiempo.

Solidez y reflejos en Santa Fe

Durante los 90 minutos, Reinatti exhibió una notable madurez bajo los tres palos. El portero no solo dominó el juego aéreo, sino que protagonizó dos atajadas clave frente a remates a quemarropa que tenían destino de red. Su actuación transmitió tranquilidad a una defensa que venía sufriendo distracciones en encuentros previos.

La prensa deportiva calificó su desempeño como el más alto del plantel, destacándolo como el "héroe de la noche". Este rendimiento marca un punto de inflexión en la disputa por el puesto, posicionando al joven de Las Rosas como la opción principal para el cuerpo técnico encabezado por Frank Kudelka.

"Un alivio al corazón"

Al finalizar el encuentro, Reinatti compartió sus sensaciones sobre la importancia de los tres puntos. "Este triunfo fue un alivio al corazón", expresó el arquero de 22 años. El futbolista remarcó la necesidad del grupo de volver a la victoria para encarar con otra mentalidad la fase final del certamen.



Sobre su presente, el rosense mantuvo la humildad: "Uno trabaja para esto. Hay una competencia sana en el puesto y hoy me tocó ayudar al equipo desde adentro". Reinatti, que registra un paso previo por Defensa y Justicia, reafirma así su crecimiento profesional en la institución donde realizó las inferiores.

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