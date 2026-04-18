Javier Meyer, intendente de Las Rosas, oficializó el lanzamiento de su propio partido político a nivel provincial bajo el nombre "X Vos". Tras obtener la aprobación provisoria del Tribunal Electoral de Santa Fe, el mandatario inició una intensa campaña para reunir las 12.000 afiliaciones necesarias que le permitan competir en las próximas elecciones. Con la mirada puesta en una eventual candidatura a la gobernación, Meyer busca gestionar distinto frente a modelos políticos que, asegura, gobiernan la provincia hace más de 40 años.

Contra la burocracia y la apatía electoral

El jefe municipal rosense fundamentó la creación de este espacio en la necesidad de exportar su modelo de gestión local al resto del territorio santafesino y despertar el interés cívico. Según analizó el intendente, las grandes estructuras partidarias actuales buscan restringir la participación ciudadana, lo que genera un desencanto generalizado. Esto se refleja en altos niveles de abstención, donde cerca del 50% del padrón no asiste a las urnas o termina eligiendo "al menos peor", permitiendo que los oficialismos ganen con un respaldo minoritario del electorado general.

En ese sentido, expuso los graves obstáculos burocráticos del sistema para conformar nuevos espacios. Señaló que el Estado opera como una "máquina de impedir", al exigir que cada afiliación se realice en formato físico mediante cuadruplicado, inhabilitando las vías digitales y demandando la presentación de más de 36.000 fojas ante el tribunal. Pese a estas trabas, confirmó que "X Vos" recibe múltiples adhesiones diarias a través de su línea oficial de WhatsApp (3471-640684), sumando apoyo de localidades como San Genaro, Las Parejas, Casilda, San Jorge y zonas del norte provincial.

Denuncias de corrupción estructural

El foco central de su propuesta apunta a la transparencia y al combate frontal contra la corrupción política, el narcotráfico y la ineficiencia. Meyer fue categórico al denunciar irregularidades históricas avaladas por el propio sistema institucional. Hizo mención a casos de tráfico de influencias donde funcionarios legislativos proveían materiales a empresas contratadas por el Estado, violando normativas de ética pública sin recibir sanciones ni investigaciones formales por parte de las Cámaras de Senadores o Diputados.

Además, apuntó directamente contra la existencia de nombramientos irregulares en la Legislatura provincial. Señaló que muchos cargos son ocupados por herederos políticos que no cumplen funciones reales. Para Meyer, la impunidad ante estos hechos es la razón principal para construir una alternativa electoral independiente que no negocie sus valores.

Reclamo de recursos y autonomía local

En sintonía con su armado provincial, el dirigente cuestionó el escenario político y económico actual que atraviesan los ejecutivos locales. Expresó su rechazo frente al proyecto de nueva ley orgánica de municipios, argumentando que la iniciativa transfiere mayores responsabilidades a los territorios, pero no garantiza la coparticipación ni el financiamiento correspondiente para ejecutarlas.

Asistencia provincial escasa

Finalmente, remarcó la falta de asistencia provincial destinada a Las Rosas. Exigió una distribución financiera equitativa, asegurando que actualmente la ciudad sostiene con recursos genuinos sus principales proyectos, como los planes de pavimentación y la modernización de su complejo ambiental.

A pesar de las trabas impuestas por distintas administraciones provinciales, concluyó afirmando que ha demostrado que "los municipios se pueden administrar de otra forma" y que, ante la crisis actual, "no hay que esperar nada, hay que salir a buscar los cambios".