Desbaratan punto de venta de drogas en Las Parejas



Unidades policiales de la Región 2 Distrito Las Rosas y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de San Lorenzo concretaron un operativo contra el microtráfico en la ciudad de Las Parejas. Durante el procedimiento, efectuado en la tarde del jueves 16 de abril, cinco personas resultaron aprehendidas tras el ingreso a una vivienda vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Allanamiento y millonario secuestro

El despliegue policial se ejecutó cerca de las 17:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de las calles 30 y 17. En el interior del inmueble, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de un hombre mayor de edad y a la demora de cuatro menores.

Tras realizar una requisa en el lugar, los efectivos lograron incautar elementos probatorios determinantes para la investigación en curso. El secuestro incluyó 1.014.300 pesos en efectivo, 65,9 gramos de cocaína y 137,5 gramos de marihuana.

A esto se sumó el decomiso de nueve teléfonos celulares, una balanza de precisión, materiales habitualmente utilizados para el fraccionamiento de la droga y un rifle de aire comprimido.

Avance de la causa judicial

Las actuaciones legales fueron divididas según la edad de los involucrados. La fiscal Banchio, a cargo del adulto detenido, dispuso que este continúe bajo arresto y enfrente una imputación formal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por su parte, el caso de los cuatro menores quedó en manos de la fiscal Cabrera. Tras completarse las diligencias de rigor, se ordenó que fueran entregados a sus progenitores o responsables legales, dando inmediata intervención al área de Niñez para efectuar el seguimiento correspondiente.

Fuente y foto: Contacto FM 100.9