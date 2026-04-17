Las Rosas: Pietracupa impulsa la reducción del Concejo   Municipal y disminución de gastos



El concejal Juan Franco Pietracupa de la localidad de Las Rosas, perteneciente al bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, presentó este viernes 17 de abril un proyecto de minuta de comunicación peticionando al poder ejecutivo local que remita la ordenanza correspondiente a la reducción de bancas del Concejo (de 6 a 5 ediles).

Pietracupa declaró: “La reducción es inminente, en 2031 nuestro concejo pasará a tener 5 bancas sí o sí y depende de nosotros en este momento concretarlo en el próximo año con el fin de optimizar recursos abogando a la eficiencia y eficacia del estado”. También remarcó: “Con esta modificación, a priori, el municipio genera un ahorro de alrededor de $50.000.000 a valores de hoy."

El pasado miércoles 15 de abril, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó la nueva ley de municipios registrada bajo el Nº 14.436, derogando en su totalidad a su precursora la Nº2756. Dentro de las frondosas modificaciones que impone la nueva norma ya vigente, se encuentra la reducción de las bancas de los concejos deliberantes para localidades cuyos datos oficiales rondan entre los 10.000 y 20.000 habitantes, las cuales pasarán de seis a cinco bancas. Si bien la implementación de la medida por defecto será en 2031 cada municipio, basándose en el principio de autonomía que implementa la nueva constitución provincial, puede solicitar el acogimiento a la reducción de bancas de su concejo deliberante este año para que ya se implemente en la próxima elección del año 2027.

El próximo lunes 20, el concejo en su totalidad dará tratamiento al proyecto de Pietracupa. Para culminar dijo a este que espera "el acompañamiento de mis pares entendiendo que todos trabajamos para mejorar día a día nuestra ciudad”.