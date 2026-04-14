Departamento Belgrano: Pullaro y Verdecchia visitaron vecinos afectados por el temporal

Se busca articular formas de acompañar a los productores afectados en las últimas tormentas, visitando varios distritos del departamento.
Regionales14 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

verdecchia pullaro pos tormenta portada
En el día de hoy el Gobernador Maximiliano Pullaro y el Senador Pablo Verdecchia visitaron a productores afectados por las tormentas las tormentas del 18 de febrero y el 28 de marzo en las localidades de Armstrong, Tortugas, Montes de Oca y Bouquet, abarcando los 4 distritos del departamento Belgrano que fueron golpeados por el fuerte evento climático.

“Es muy importante esta visita del Gobernador para continuar trabajando y ofrecer soluciones a los productores que fueron duramente afectados por los temporales” manifestó el senador Verdecchia. En este marco el gobernador Pullaro remarcó que “el gobierno va a dar las herramientas necesarias para que puedan seguir produciendo”.

Verdechia Pullarp pos tormentas 2026

En la recorrida visitaron a familias de los diferentes distritos, así como también conversaron con productores y especialistas sobre la situación. Asimismo, estuvieron presentes en el Club Bouquet, que perdió gran parte de la infraestructura en su polideportivo. 

Tambien participaron el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; los presidentes comunales de Tortugas, Eduardo Rosell; de Montes de Oca, Emanuel Sagripanti, y de Bouquet, Luis Sabena; el presidente y el gerente de la Cooperativa Agrícola de Bouquet, Víctor Forte y Marcos Gabriani, entre otras autoridades.

En esta situación de embates extraordinarios del clima en el territorio departamental, es que el gobernador y senador asumen la responsabilidad de construir alternativas y herramientas para que los afectados puedan salir adelante.

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