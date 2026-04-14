Departamento Belgrano: Pullaro y Verdecchia visitaron vecinos afectados por el temporal



En el día de hoy el Gobernador Maximiliano Pullaro y el Senador Pablo Verdecchia visitaron a productores afectados por las tormentas las tormentas del 18 de febrero y el 28 de marzo en las localidades de Armstrong, Tortugas, Montes de Oca y Bouquet, abarcando los 4 distritos del departamento Belgrano que fueron golpeados por el fuerte evento climático.

“Es muy importante esta visita del Gobernador para continuar trabajando y ofrecer soluciones a los productores que fueron duramente afectados por los temporales” manifestó el senador Verdecchia. En este marco el gobernador Pullaro remarcó que “el gobierno va a dar las herramientas necesarias para que puedan seguir produciendo”.

En la recorrida visitaron a familias de los diferentes distritos, así como también conversaron con productores y especialistas sobre la situación. Asimismo, estuvieron presentes en el Club Bouquet, que perdió gran parte de la infraestructura en su polideportivo.

Tambien participaron el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; los presidentes comunales de Tortugas, Eduardo Rosell; de Montes de Oca, Emanuel Sagripanti, y de Bouquet, Luis Sabena; el presidente y el gerente de la Cooperativa Agrícola de Bouquet, Víctor Forte y Marcos Gabriani, entre otras autoridades.

En esta situación de embates extraordinarios del clima en el territorio departamental, es que el gobernador y senador asumen la responsabilidad de construir alternativas y herramientas para que los afectados puedan salir adelante.