

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Las Parejas, provincia de Santa Fe, llevaron a cabo dos procedimientos que culminaron con la recuperación de una motocicleta robada y el secuestro de una segunda unidad que presentaba un pedido de captura activo.

Los operativos policiales desplegados permitieron esclarecer un reciente hecho de robo en la localidad y, en simultáneo, detectar un caso de encubrimiento que involucró directamente a un menor de edad.

Intervención del Fuero Juvenil y controles médicos

Tras la demora, el joven implicado fue trasladado a las instalaciones del SAMCo local para cumplir con los protocolos correspondientes. Allí, el personal médico de turno lo examinó y constató que no presentaba ningún tipo de lesiones.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la jurisdicción del Fuero Juvenil de la ciudad de Cañada de Gómez, entidad que ya dispuso las primeras medidas legales para avanzar con la investigación y determinar la situación procesal del involucrado.

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Fuente: Contacto FM100.9