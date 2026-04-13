Goleada de Belgrano y empates tanto para Almafuerte y como para el Kemmis

Belgrano y una goleada contundente en casa

La nota más alta del fin de semana rosense se vivió en la cancha de Belgrano, donde el equipo local superó de manera aplastante a Unión de Tortugas por 5 a 1. La ofensiva funcionó a la perfección: los tantos de la victoria fueron obra de Mora y Sosa, ambos con un doblete, sumados a una anotación de Valles.

Por el lado de la visita, Lucero anotó el único descuento. Con estos tres puntos, Belgrano alcanza las 5 unidades en la tabla y espera haber recuperado su nivel de juego.

Almafuerte y Williams Kemmis suman en sus compromisos

Por su parte, Almafuerte demostró su solidez al igualar 1 a 1 frente al líder absoluto de la zona, Sportivo. Videla fue el encargado de marcar para el conjunto rosense, equilibrando el tanto inicial de Astrada. Este valioso punto le permite a Almafuerte llegar a las 11 unidades y mantenerse en el lote de los principales escoltas.

En paralelo, Williams Kemmis protagonizó un encuentro sumamente friccionado frente a Argentino, que finalizó con un empate sin goles (0 a 0). El árbitro Alberto Ramírez expulsó a Sebastián Díaz en el conjunto visitante. Con este resultado, el "Kemmis" acumula 10 puntos en el torneo.

Lo que viene: Clásico rosense en puerta

La próxima fecha de la Zona Oeste promete paralizar a la ciudad de Las Rosas, ya que el fixture marca el cruce directo entre Almafuerte y Belgrano. Además, Williams Kemmis buscará sumar de a tres cuando visite a Montes de Oca, actual escolta del campeonato.