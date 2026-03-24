

En el 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina, la Biblioteca Popular D. F. Sarmiento -de Las Rosas- proyectará el documental El Juicio, dirigido por Ulises de la Orden. La actividad central se llevará a cabo este martes 24 de marzo a las 19:00 horas, con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre uno de los hitos judiciales más importantes de la historia nacional.

La obra audiovisual destaca por su labor de montaje, logrando sintetizar más de 530 horas de grabaciones originales de la televisión pública registradas durante 1985. A diferencia de otras producciones recientes sobre la época, este documental utiliza exclusivamente el material crudo de las audiencias, permitiendo observar de forma directa las intervenciones de las fiscalías, las defensas y los testimonios de las víctimas.

Material histórico y participación del director

Aldo Marengo, presidente de la institución, confirmó que el evento contará con una dimensión interactiva. El director Ulises de la Orden formará parte de la jornada a través de videos enviados especialmente para la ocasión, en los cuales detalla el proceso técnico y la investigación necesaria para transformar el archivo histórico en este relato cinematográfico.

"Es el material crudo de esa filmación pero editado para analizar distintas etapas y ver a ambas partes debatiendo", explicó Marengo durante el anuncio oficial.

Debate y alcance educativo

Tras la exhibición del film, se realizará un debate público con los asistentes para intercambiar impresiones sobre la temática. Además, los organizadores informaron que, pasada la Semana Santa, se realizarán funciones especiales destinadas a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias locales.

Esta iniciativa busca integrar a las nuevas generaciones en el análisis del proceso democrático, facilitando un espacio de aprendizaje basado en los registros fílmicos originales del juicio a las juntas militares.

Fuente: 4TV

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