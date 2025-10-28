La cañadense Yamile Tomassoni es nueva diputada nacional por Santa Fe

Cayeron en total 71mm en Las Rosas
El viernes 24 se registraron 68mm, a los cuales se sumaron otros 3mm el sábado. Hubo vientos en la madrugada del sábado.
La Libertad Avanza (LLA) logró una clara victoria en Santa Fe, obteniendo cuatro de las nueve bancas en disputa en las elecciones nacionales. Tomassoni ocupaba el segundo lugar en la lista del espacio.28 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El triunfo electoral del espacio liderado por Javier Milei consolidó su presencia en la provincia, permitiendo el ingreso de nuevos referentes al Congreso, entre ellos Yamile Tomassoni, quien por primera vez representará a Cañada de Gómez en el ámbito legislativo nacional. A nivel provincial, La Libertad Avanza alcanzó el 40,67% de los votos, mientras que en Cañada de Gómez, el apoyo fue aún mayor, llegando al 43,64%.
La futura legisladora expresó su alegría y satisfacción con el resultado. En declaraciones al programa "Un Buen Día" de CNN Radio, Tomassoni afirmó: "la verdad que estamos muy contentos porque la gente otra vez respaldó lo que se dio en el 2023 en la provincia de Santa Fe, y eso bueno, nos llena también de fuerzas y realmente decir una vez más que estamos por el camino correcto".
Sobre si los resultados fueron los esperados, la diputada electa manifestó que la magnitud del triunfo fue una sorpresa para todos los espacios políticos: "yo creo que fue sorpresa para todos los espacios políticos; manejábamos un número, pero nosotros no somos de las encuestas y demás, pero sí había una tendencia, una cuestión ahí de que estábamos cabeza a cabeza, dos puntos arriba, dos punto abajo con fuerza patria".
Tomassoni enfatizó la naturaleza de su espacio y el compromiso con sus electores: "La gente que nos conoce y nos acompaña sabe que somos gente de ideas, de proyecto, de convicción". Respecto a su rol en el Congreso y su vínculo con su ciudad natal, explicó que ser de la zona le facilita el trabajo en temas locales. "Cuando uno es de una ciudad obviamente tiene como un acceso un poco más fácil en el sentido de poder trabajar las cuestiones locales", señaló, y agregó: "yo sigo siendo cañadense, así como me conocen y una vecina más de Cañada, o sea, no me modifica con otra responsabilidad, compromiso"
Votando el 65 % del electorado en nuestra ciudad el podio fue ocupado por el espacio político del Presidente Milei, seguidos de Fuerza Patria y en tercer lugar Provincias Unidas.
El partido del Presidente Javier Milei, cuya lista encabezaba Agustín Pellegrini en Santa Fe , obtuvo la mayoría de los sufragios, superando a Provincias Unidas y Fuerza Patria en el escrutinio provisorio.
