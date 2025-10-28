La cañadense Yamile Tomassoni es nueva diputada nacional por Santa Fe

El triunfo liberal en Santa Fe

El triunfo electoral del espacio liderado por Javier Milei consolidó su presencia en la provincia, permitiendo el ingreso de nuevos referentes al Congreso, entre ellos Yamile Tomassoni, quien por primera vez representará a Cañada de Gómez en el ámbito legislativo nacional. A nivel provincial, La Libertad Avanza alcanzó el 40,67% de los votos, mientras que en Cañada de Gómez, el apoyo fue aún mayor, llegando al 43,64%.

Reacciones y expectativas de Yamile Tomassoni

La futura legisladora expresó su alegría y satisfacción con el resultado. En declaraciones al programa "Un Buen Día" de CNN Radio, Tomassoni afirmó: "la verdad que estamos muy contentos porque la gente otra vez respaldó lo que se dio en el 2023 en la provincia de Santa Fe, y eso bueno, nos llena también de fuerzas y realmente decir una vez más que estamos por el camino correcto".

Sobre si los resultados fueron los esperados, la diputada electa manifestó que la magnitud del triunfo fue una sorpresa para todos los espacios políticos: "yo creo que fue sorpresa para todos los espacios políticos; manejábamos un número, pero nosotros no somos de las encuestas y demás, pero sí había una tendencia, una cuestión ahí de que estábamos cabeza a cabeza, dos puntos arriba, dos punto abajo con fuerza patria".

Compromiso con Cañada de Gómez y el Congreso

Tomassoni enfatizó la naturaleza de su espacio y el compromiso con sus electores: "La gente que nos conoce y nos acompaña sabe que somos gente de ideas, de proyecto, de convicción". Respecto a su rol en el Congreso y su vínculo con su ciudad natal, explicó que ser de la zona le facilita el trabajo en temas locales. "Cuando uno es de una ciudad obviamente tiene como un acceso un poco más fácil en el sentido de poder trabajar las cuestiones locales", señaló, y agregó: "yo sigo siendo cañadense, así como me conocen y una vecina más de Cañada, o sea, no me modifica con otra responsabilidad, compromiso"



Fuente y foto: CDG24



