La Copa Túnel Subfluvial Femenina arranca con Claudia Giaccone como embajadora

Liga Cañadense y Defensores organizan Clínica de Fútbol Infanto Juvenil
La capacitación será el 5 y 12 de septiembre en las ciudades de Armstrong y Cañada de Gómez, con charlas técnicas, deportivas y dirigenciales.
Un torneo que une dos orillas. La primera edición llega con un gesto cargado de simbolismo: las Ligas Santafesina y Paranaense presentaron a la Licenciada Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, como embajadora oficial.Deportes25 de agosto de 2025Las Rosas Digital
La elección de Giaccone no es casual. Representa el compromiso por la integración, la igualdad de género y el crecimiento de un deporte que en los últimos años viene ganando visibilidad y protagonismo.
La dirigente, con una extensa trayectoria en gestión deportiva, ha sido clave en el impulso de las disciplinas femeninas y mantiene un fuerte lazo con ambas provincias.
El puntapié inicial del certamen tendrá lugar este domingo en el predio Nery Alberto Pumpido, donde además se inaugurará el nuevo sistema lumínico de la cancha número 2, que lleva el nombre del campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli. Esta obra, largamente esperada, jerarquizará la competencia y permitirá mayor programación de encuentros en horarios nocturnos, brindando mejores condiciones a jugadoras, árbitros y público.
La combinación entre el inicio de la Copa y la puesta en marcha de la iluminación promete una verdadera fiesta para la comunidad futbolera regional.
Desde los primeros pasos de la iniciativa, Claudia Giaccone fue una de las principales impulsoras de la Copa. Su visión de un torneo que una a Santa Fe y Paraná bajo la bandera del fútbol femenino encontró eco en dirigentes, entrenadores, jugadoras y familias.
“La Copa Túnel no es solo un campeonato: es un puente de oportunidades para nuestras jugadoras, un mensaje de hermandad entre nuestras ciudades y un ejemplo de trabajo conjunto”, expresó en más de una ocasión.
Su designación como embajadora reconoce no solo su tarea institucional, sino también la convicción con la que defendió siempre la igualdad de oportunidades.
Los presidentes de las dos ligas destacaron la figura de la funcionaria. Leandro Birollo, de la Liga Santafesina, aseguró: “Claudia tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con el fútbol femenino. Siempre acompañó con hechos concretos, y gracias a eso hoy damos este paso histórico”.
En tanto, Alejandro Schneider, titular de la Liga Paranaense, subrayó: “Es un orgullo que sea nuestra embajadora, porque simboliza exactamente lo que pretendemos que sea este torneo: unión, crecimiento y proyección”.
La Copa Túnel Subfluvial Femenina es mucho más que un torneo deportivo. Se trata de un símbolo de integración entre las comunidades de Santa Fe y Paraná. Es también una experiencia pionera de cooperación interprovincial que busca continuidad en el tiempo, con la meta de sumar cada año más equipos, mayor jerarquía y más representatividad.
El certamen se proyecta como un puente de fraternidad, capaz de fortalecer vínculos entre clubes, dirigentes y jugadoras, y de consolidar al fútbol femenino como motor de inclusión y transformación social.
El estreno de la iluminación en la cancha Pasculli es otro hito fundamental. Se trata de un avance que permitirá ofrecer condiciones profesionales al fútbol femenino y mejorar la experiencia de quienes asisten a los partidos. Es un paso hacia la igualdad que coloca a la Liga Santafesina en sintonía con las demandas de un deporte que ya no admite relegar a las mujeres a un segundo plano.
La carrera de Claudia Giaccone ha estado atravesada siempre por la defensa de la igualdad de género en el deporte. Como legisladora y funcionaria, impulsó programas que fomentaron la participación de mujeres y niñas, apoyó a clubes de barrio y promovió proyectos de integración regional.
Su designación como embajadora de la Copa Túnel es un reconocimiento a esas luchas y a su visión de futuro: consolidar el fútbol femenino como un espacio de igualdad y oportunidad.
El desafío de cara al futuro será garantizar la continuidad de la Copa, ampliar la convocatoria y asegurar el acompañamiento institucional. La experiencia de integración entre las dos ligas es inédita, y su consolidación dependerá del esfuerzo compartido entre dirigentes, jugadoras y comunidades.
La meta es clara: que cada edición sea más representativa, con mayor nivel de competencia y con infraestructura a la altura de un deporte en crecimiento.
La capacitación será el 5 y 12 de septiembre en las ciudades de Armstrong y Cañada de Gómez, con charlas técnicas, deportivas y dirigenciales.
El joven futbolista de Las Rosas logró el campeonato de la Liga de Casarense con su equipo, teniendo buen rendimiento y versatilidad en el campo de juego.
El Portaviones ganó 2-1 con un gol agónico y se ilusiona con ser el campeón. El partido se definió en el cierre con tanto de Mercuri.
Ambos lograron sus triunfos jugando de visitantes. La Liga dará a conocer esta semana las localías de los partidos finales.
El torneo infantil Categoría 2014 se jugará en noviembre con una sola categoría y se abrirá a clubes de toda la región.
La billarista de Las Rosas se consagró campeona, por tercera vez, en la categoría femenina del torneo disputado en San Bautista, Canelones.
Leonel Videla e Iván Arbello se unen al plantel celeste, reforzando defensa y ataque para la próxima temporada.
Van presentándose los dictámenes de la Convención Constituyente. El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, denuncia el mal uso de fondos provinciales lo que paraliza obras clave para su municipio.
Bomberos Voluntarios de Las Parejas asistieron anoche a un automóvil que quedó atrapado en una maniobra. No hubo daños ni personas lesionadas.
Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios; y Esteban Franetovich; Lic. Econ., Mg. en Economía Aplicada. Los cambios macroeconómicos afectan distinto a los costos agrícolas; diferenciarlos permite ajustar la gestión y sostener la rentabilidad.
La provincia de Santa Fe avanza en una profunda reforma constitucional que incluye importantes cambios en la reelección de cargos ejecutivos, el sistema de justicia y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.