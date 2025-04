El Intendente de la ciudad de Las Rosas, Javier Meyer, recibió este jueves la visita de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El encuentro, que tuvo lugar en el edificio municipal pasado el mediodía, sirvió como marco no solo para abordar temas de seguridad cruciales para la región, sino también para que Meyer lanzara fuertes críticas contra la gestión provincial, especialmente dirigida al Senado santafesino y la inminente reforma constitucional.

Reunión con Bullrich: Preocupación por Seguridad y Narcotráfico

Según relató el propio intendente Meyer, la visita de Bullrich, aunque programada con poca antelación, fue una oportunidad para discutir "mano a mano" diversas problemáticas. Uno de los puntos centrales fue la aplicación de la ley de narcomenudeo provincial. Expresó a la ministra sus "observaciones" sobre cómo investigaciones iniciadas por fuerzas federales, como Gendarmería, son transferidas al ámbito provincial (PDI) una vez calificadas como narcomenudeo. "Después vimos que no hubo ninguna condena firme, que había gente que seguía estando en su casa con tobillera. O sea, cuestiones raras", manifestó el intendente, subrayando la necesidad de "más control de las fuerzas federales".

Además, Meyer mencionó que se está trabajando con Gendarmería en una causa por lavado de activos que involucra a un "pseudoempresario" desde 2017, enfatizando que "no prescriben los delitos federales y hay que ir hasta el fondo". Manifestó que la reunión, por tanto, distó de ser un mero acto protocolar, centrándose en preocupaciones concretas sobre la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el departamento Belgrano.

"Creo yo que la ley de narcomenudeo ha cerrado el circuito para que todo quede en casa, básicamente, porque la venta de estupefacientes no baja", sentenció Meyer, resumiendo su visión crítica sobre la efectividad de la normativa provincial actual.

Candidatura a Convencional: "Vengo a patear el hormiguero"

La visita de Bullrich también se dio en el contexto de la campaña para la elección de convencionales constituyentes, donde Javier Meyer es candidato por el espacio La Libertad Avanza. El intendente aprovechó la ocasión para denunciar lo que considera una "intencionalidad clara del oficialismo de que esto sea una campaña chata, planchada, que la gente no sepa bien qué va a votar".

Meyer cargó duramente contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial, señalando que el propio gobernador es candidato y que senadores provinciales, como el representante del departamento Belgrano, manejan "millones de pesos" de forma "discrecional y discriminatoria".

"Hoy está haciendo de manual lo mismo el anterior senador, usando todos los recursos del Estado, inclusive hoy para financiar esta campaña grosera", acusó Meyer. Afirmó que se proponen "terminar con los privilegios de la política" mientras manejan fondos "prácticamente en negro".

Duras Acusaciones contra el Senado Provincial

Describió a la Cámara de Senadores de Santa Fe como una "empresa" donde "nadie sale, todos quedan adentro, todos quedan con los cargos, meten a los hijos, meten a los parientes". Acusó la existencia de "ñoquis", mencionando específicamente al presidente del Partido Justicialista con "toda la familia metida en la Cámara del Senado". Criticó que se haya dado de baja la página web provincial que permitía consultar los empleados públicos.

"Hoy están defendiendo una empresa que es la Cámara del Senado, soy el candidato que viene a patear ese hormiguero a decirte la verdad, cómo te están estafando literalmente, cómo están mal usando fondos públicos", declaró enfáticamente. Vinculó este supuesto mal uso de fondos con aumentos en servicios públicos: "Hoy en esta campaña que la estás pagando con tu boleta de luz, el año pasado a hoy la boleta de luz aumentó un 270% (...) Ahí está el 5.000% del aumento del agua [provista por Aguas Santafecinas]".

Reforma Constitucional: Críticas al Oficialismo y al "aparato"

Meyer reiteró que su objetivo al postularse como convencional es "participar en esta reforma para que no se convaliden estas cajas enormes que manejan los senadores, para que si una vez por todas se terminen estos privilegiados". Sostuvo que la reforma se planteó "entre gallos y medianoche" con la intención del oficialismo de "quedarse con la decisión absoluta", reforzando "tutelas sindicales" y ampliando ministerios.

Denunció la desactivación de elecciones internas en localidades como Las Rosas y Armstrong como una estrategia para evitar divisiones y concentrar esfuerzos en asegurar el control de la Convención Constituyente y proteger "la caja de 150 palos por mes que están tirando como manteca al techo".

Obras en Las Rosas y Tensión por Fondos Provinciales

Paralelamente a la contienda electoral, el intendente informó sobre la continuidad de obras públicas en Las Rosas. Mencionó el avance en la pavimentación con hormigón de la calle Salta al 1100 y el inicio de trabajos en calle Paso de los Andes para un proyecto de luminarias, aunque lamentó las demoras causadas por las lluvias recientes.

Expresó preocupación por la aprobación de fondos provinciales correspondientes al municipio, como los de Obras Menores y el programa Incluir. "Espero que por cuestiones políticas el senador no use sus influencias para que a Las Rosas no le venga lo que es de los rosenses, porque aún sería más miserable su postura", advirtió.

Expresó que otros intendentes no se postulan a la convención por "miedo al cierre de grifo" por parte de los senadores que manejan los fondos. "Así formaron el aparato electoral, sin opositores, sin gente que te pueda decir la verdad, porque viene el senador con la caja", denunció.

Llamado a la Participación Ciudadana

Finalmente, Javier Meyer hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones. "Vayan a votar gente, vayan a votar, porque cuentan con la falta de participación", insistió. Presentó la elección como una oportunidad para "demostrar que somos una comunidad (...) dispuesta a hacer algo diferente", comparando la situación con el cambio que, según él, se dio en Las Rosas en 2015 y que hoy permite al municipio "hablar por su propia cuenta".