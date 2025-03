Firma de convenio y entrega de unidades

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó ayer la firma de un convenio con el municipio de Ciudad de las Rosas para la entrega de una ambulancia de alta complejidad y un minibús. El acto, realizado en la explanada del Monumento a la Bandera, es un importante mejora de los servicios de salud y transporte sanitario en la región.

La nueva ambulancia, totalmente equipada, reemplaza a una unidad anterior cuyo plazo de utilidad había expirado. Según explicaron autoridades presentes, este recambio era una necesidad urgente para garantizar traslados seguros y eficientes. Por su parte, el minibús será utilizado de manera regional, aunque aún se están definiendo los detalles operativos.

El intendente de Ciudad de las Rosas destacó la importancia de esta gestión: "Es una gran noticia para nuestra comunidad. La ambulancia y el minibús son herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Críticas a la politización de las instituciones

El intendente de Ciudad de las Rosas no dudó en expresar su malestar por la politización de las instituciones públicas, especialmente en el ámbito de la salud. Durante su entrevista, criticó duramente la influencia de sindicatos y exfuncionarios en la administración del hospital local, señalando que esta injerencia ha generado problemas de gestión y una falta de recursos que afecta directamente a la comunidad.

"La salud no debe ser objeto de política. Es un derecho de todos y debe manejarse con transparencia y eficiencia", afirmó el intendente. Además, denunció que muchos empleados del hospital han sido colocados por razones políticas, lo que ha llevado a una gestión ineficiente y a la falta de responsabilidad en la administración de los recursos. "Llenaron el hospital de gente con intereses políticos, y eso ha perjudicado el servicio que brindamos a los vecinos", agregó. En este sentido, denunció que las redes sociales del SAMCo no están gestionadas por un equipo institucional, "sino por una persona en particular que genera desinformación y uso político de los recursos sanitarios".

El intendente también reconoció el esfuerzo de quienes trabajan con honestidad en medio de este contexto, como Gerardo Negri, presidente del ente comunitario, y la Dra. Graciela Pigini, directora del hospital. "Felicitamos a quienes, a pesar de las dificultades, siguen trabajando con dedicación y sin intereses políticos", destacó.

Avances en infraestructura y capacitación

Además de la entrega de la ambulancia y el minibús, el municipio informó sobre importantes avances en obras de infraestructura y programas de capacitación para los vecinos. Entre las obras destacadas se encuentra la remodelación del parque ubicado junto a la Escuela San Martín, que se llamará "Sargento Cabral", a la construcción de nuevas veredas en el hospital, el hormigoneado del pavimento en la calle Salta al 1000, y la continuación de los trabajos del Complejo Ambiental.

"Estamos trabajando firmemente en mejorar la infraestructura de la ciudad. Estas obras no solo embellecen nuestro espacio público, sino que también contribuyen a una mejor calidad de vida para todos", explicó el intendente. Además, resaltó el esfuerzo del equipo de trabajo municipal, que ha demostrado un alto compromiso en la ejecución de estos proyectos.

En cuanto a la capacitación, el municipio ha lanzado cursos de soldadura, electricidad y barbería, que han tenido una excelente recepción por parte de los vecinos. "Los cupos se llenaron rápidamente, lo que demuestra el interés de nuestra comunidad por formarse y adquirir nuevas habilidades", comentó el intendente. Estos cursos, organizados en colaboración con la Escuela Técnica y el CAF, buscan brindar herramientas para el desarrollo laboral y económico de los ciudadanos.

Llamado a la transparencia en la política

El intendente aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la transparencia en la gestión pública, criticando el manejo discrecional de recursos por parte de algunos senadores y funcionarios. "La reforma constitucional no debe servir para proteger privilegios, sino para garantizar que los recursos se usen en beneficio de la comunidad", sostuvo.

Denunció que muchos senadores y exfuncionarios han utilizado su influencia para mantener "ñoquis" en las cámaras legislativas, lo que representa un mal uso de los recursos públicos. "Es inaceptable que se sigan manteniendo cargos innecesarios mientras la comunidad necesita inversiones reales en salud, educación y seguridad", afirmó.

El intendente también hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta y participar activamente en las decisiones políticas. "La transparencia y la honestidad deben ser pilares fundamentales de nuestra gestión. Invito a todos los vecinos a exigir cuentas claras y a trabajar juntos por un futuro mejor para Ciudad de las Rosas", concluyó.