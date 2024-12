Regina, Rihanna y Rebeca, las trillizas de Maciel

“Y un día llegaron. Estamos en casita para esperar a Papá Noel y recibir el año 25 con el hermanito y los papis”, comenzó con mucha alegría Andrea. Fue una sorpresa para su familia y para la región que nacieran trillizas en Maciel y de gestación natural. Después de casi dos meses en neonatología en el Hospital Eva Perón, la emoción se multiplicó porque Regina, Rihanna y Rebeca recibieron el alta y ya están en casa.

La Navidad estuvo completa. Lolo pudo recibir a sus hermanitas en casa y las tres pasaron muy bien la primera noche. “Para empezar, no quiero dejar de agradecer desde un principio a los médicos que me recibieron en obstetricia de alto riesgo, a la doctora Gisela Ancillotti y al ecógrafo Doctor Pablo Cuagliani que merecen todo”, confió Andrea en IRÉ y siguió: “Pasamos casi dos meses largos en neonatologia, que por suerte todo siempre fue favorable para las bebes, el equipo médico y los enfermeros una eminencia”.

Con gran emoción y sobre todo agradecimiento la mamá avanzó: “Fueron todos una caricia al alma para mi, mi marido y mis hijos, sin ellos nada hubiera sido posible. Después lo demás quedó en el camino, los altos y bajos. La alegría está en casa y somos felices los seis”.

Las trillizas recibieron el alta y pasaron la primera noche en casa: “Por ser el segundo día en casa tranqui, están recién salidas de un cuidado estricto es peligroso exponerla a mucha gente. Llegamos a casa, con un poco de miedo que se superó rápido. Al final pudimos dormir un poquito en la noche, y ellas adaptándose de a poquito“.

Sorpresa: Trillizas

El amor siempre multiplica y Andrea y Diego dan cuenta de eso. La familia de Maciel recibió con alegría el lunes 28 de octubre a sus trillizas Regina, Rihanna y Rebeca. La mamá fue a un control, los doctores del Eva Perón de Granadero Baigorria consideraron que por seguridad debían nacer en la semana 30, es decir a sus siete meses de gestación, y todo salió perfecto. Permanecieron en neo al ser prematuras: “Las nenas nacieron en la semana 30, ese 28 fui por una ecografía de rutina, y ahí el medico vio que una de sus placentas no era suficiente para una de ellas. Todavía tenían que madurar los pulmones, me dijeron que estaban corriendo riesgo de vida en la panza y al sacarlas también podían correr riesgo pero estaban más controladas. Así que mi marido les pidió que tomen ellos la decisión y nacieron ese mismo día por cesárea de urgencia“.

Las bebés fueron directamente a neonatología donde recibieron durante casi dos meses cuidados intensivos, por el tiempo de madurez que les faltó dentro de su mamá. Cierto es que la familia quería ampliarse y comenzaron la búsqueda de un hermanito para Lolo, que nació en 2008. La sorpresa fue cuando anunciaron que no había uno, ni dos, sino tres bebés: “La primera sensación fue un reflejo, una palmada en el hombro al ecógrafo diciendo: “Es una broma, no me podes decir eso”, seguido al llanto. Imagínate de no tener nada a que sean tres, no lo creía, era una locura. Lo llame a mi marido y tampoco me creyó, hasta que nos vimos y nos lloramos todo”.



Pero la realidad fue procesándose de a poco, y si “Era verdad lo que decía la ecografía eran tres bebés, se nos super agrandó la familia. Eramos tres con Lolo y ahora somos seis”. Genéticamente encontraron probabilidades en abuelas con embarazos múltiples en ambas familias, no obstante es una situación poco frecuente, más contemplando que son tres y de fecundación natural.

Ahora, vivieron la primera Navidad en casa y hay tres bebés que se sumaron a la comunidad de Maciel.