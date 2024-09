El ministro de Economía, Luis Caputo, pasó por Rosario

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pasó por la Bolsa de Comercio de Rosario, no realizó ningún anuncio público frente a unos mil empresarios que fueron a escucharlo, pero parece que al casi medio centenar de directivos y empresarios que participaron del desayuno previo en el Mercurio les dejó la sensación de que el blanqueo se va a prorrogar, al menos, un mes más.

“Vino a tratar de sumar gente al blanqueo”, se mostraron convencidos los empresarios que participaron de ambas exposiciones del titular de la cartera económica. Fue el propio ministro que lo dejó claro en su disertación cuando les pidió: "Dejen de esconder los dólares bajo el colchón, Argentina va a despegar" . Después no dijo más que lo de siempre viene diciendo en estos últimos meses, que se trata de un cambio histórico y que en un tiempo todos vamos a querer tener pesos y no dólares. La cadena agroindustrial sigue esperando de este gobierno algo más que promesas futuras, que vayan más allá de la concesión de la hidrovía y que se bajarán las retenciones cuando sea posible. No hubo aplausos al final de su presentación.

“Me recuerda a 'el que apuesta al dólar, pierde' ", recordó otro empresario, justo en una semana que el propio gobierno insistió en mostrar la reducción de la brecha cambiaria y la compra de reservas como un éxito. También el carry trade volvió a ser un fabuloso negocio este año. La inversión en pesos rindió no tanto por las tasas sino por lo planchado que está el dólar. Si se sigue la lógica que planteó Caputo en la Bolsa, hará todo lo posible para prolongar este arbitraje a lo largo de 2025.

La baja de tasas de interés de Estados Unidos, por primera vez en cinco años, también fue tomada esta semana por ejecutivos y empresarios como una oportunidad para los negocios en países emergentes como Argentina.

Hubo empresarios que le plantearon a Caputo porque no amplía el gobierno la base de los contribuyentes buscando reducir la alta la informalidad que existe en la Argentina y así, al mismo tiempo, poder acelerar, la baja de la presión tributaria para los que “están en la pecera”. Contestó que están trabajando en eso, pero varios de ellos se miraron algo incrédulos.

Fuente: https://www.rosario3.com/ecos365 / Edición: LRD