Las Rosas: avances en obras y servicios públicos. Proyectan reformas en el cementerio

Avances en Obras de Pavimentación, Iluminación LED y Poda en la ciudad

«En este momento estamos hormigonando la calle Paso de los Andes, completando la segunda mano en dirección sur hacia la ruta 178. Nos falta solo la última sección, que estimamos estará lista la semana que viene. El progreso ha sido rápido y eficiente, y quiero destacar el excelente trabajo de los operarios y la empresa que está cumpliendo con las entregas pautadas.»

«El ritmo de trabajo es muy bueno, tanto en el pavimento como en la instalación de luminarias LED. En la calle Maipú, por ejemplo, ya hemos avanzado cinco cuadras desde la ruta, trabajando una cuadra por día y cumpliendo con los plazos programados.»

«En cuanto a la poda, estamos trabajando en la calle Lavalle -entre Belgrano y Buenos Aires-, siguiendo el plan de poda de este año bajo la supervisión de la ingeniera agrónoma Susana Ramonda. Este plan incluye una gran cantidad de reposiciones, ya que muchos ejemplares están en malas condiciones y requieren una intervención significativa o extracción. Tenemos programada una gran reposición de arbolado público para septiembre, asegurando así la renovación y mantenimiento de nuestros espacios verdes.»

Reordenamiento del Cementerio Local

«Ayer estuvimos recorriendo el cementerio junto a Josefina Córdoba y el secretario de gobierno Ramiro Bertino. Estamos trabajando conjuntamente con los concejales, no solo de mi bloque, sino también de los otros bloques, en un tema de interés común: el reordenamiento del cementerio.»

«Este asunto es realmente preocupante, y estamos elaborando un proyecto de ordenanza que cambiará algunos parámetros en cuanto a la organización y el sistema del cementerio local. La misma establecerá plazos para reducir los restos y colocarlos en urnas. Anteriormente, se utilizaba un osario, pero ese método es desprolijo. La nueva propuesta incluye la creación de una capilla donde los restos se conservarán en las urnas.»

«El objetivo es reciclar los espacios que hoy están en malas condiciones. No es viable seguir construyendo nichos nuevos y buscar más superficie; al contrario, debemos reducir y optimizar lo disponible. Este es un trabajo importante que tenemos por delante y estamos comprometidos a llevarlo a cabo, tanto desde el ejecutivo como desde el Concejo Deliberante, en cuanto a la administración de recursos.»

Permanentes denuncias sobre la venta de estupefacientes

«Recibo muchos reclamos de vecinos sobre la venta de estupefacientes. Me llegan denuncias de diferentes puntos de venta posibles. Recurrentemente, muchos vecinos denuncian lo mismo. Me he comunicado con Jefe de Policía Guillermo Solari y he hecho las denuncias. Las he trasladado también al senador Verdecchia y a la fiscalía, y estamos esperando respuesta.»

«El otro día, en una red social, una persona que está purgando condena por tráfico o posesión de estupefacientes, no estoy seguro, denunció a muchos más que supuestamente están vendiendo. Me etiquetó en la publicación y le dije al jefe: 'Mire jefe, esta persona está denunciando algo, tenemos que tomar cartas en el asunto. Comuníquese con el fiscal de turno para que se investigue lo que esta persona está diciendo'. Es importante que lo que vemos todos también lo vea la justicia, los jueces y los fiscales. Esto debe manejarse adecuadamente porque estoy harto de hacer denuncias, mandar pruebas y no recibir respuesta.»

«Si la justicia no toma cartas en el asunto, desde la política, que creo que estamos haciendo lo posible, pero tendremos que tomar medidas mayores. Las cámaras legislativas están facultadas para actuar cuando un fiscal o juez no cumple con sus objetivos de defender los intereses de la comunidad y no actúa contra lo que la ley prohíbe. Todo esto es muy preocupante. Tengo mucha experiencia con la justicia que a veces está muy alejada de las necesidades de la comunidad.»

«El narcotráfico me tiene repodrido porque genera robos, incertidumbre en la comunidad y arruina la vida de mucha gente. Hoy no es difícil de investigar. Le pregunto a cualquier persona y todos te dirán quién vende drogas y dónde. Me contaba un profesional que frente a su lugar de trabajo ve cómo pasan drogas por una ventana y no pasa nada. Ya lo denuncié hace un mes y medio y no ha pasado nada. Y doy fe que el Jefe de Policía está avanzando, envía toda la información a Fiscalía. Asi que espero que esto cambie y se tomen las acciones necesarias.»

Hacienda y finanzas

«La Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Contables han cerrado este año con el mejor balance de mi gestión, mostrando un saldo positivo absoluto desde que comenzamos en 2015 hasta hoy. Los números han cambiado sustancialmente, no solo en términos de disponibilidad, sino también en la cantidad de recursos ejecutados en obras con fondos municipales.»

«Este logro no se ha conseguido solo con el buen trabajo del Ejecutivo y el acompañamiento del Concejo, sino también gracias al gran apoyo de la sociedad. La comunidad ha visto los resultados y ha hecho un esfuerzo para que podamos seguir adelante con este proyecto. Nuestro saldo de caja es extraordinario: hemos pagado sueldos, aguinaldos, un nuevo tractor y las dos camionetas 0 km,; también el hormigón que estamos depositando en este momento en calle Paso de los Andes, tenemos toda la luminaria led de calle Maipú paga y tenemos stock para otra obra de estas características. La caja municipal está muy bien y todas las áreas están funcionando. Todo lo que tenemos se va aplicar en obran que beneficien a los rosenses.»

Objetivo basura cero

«En cuanto al orden público, quiero recomendar a la gente que utilice los puntos limpios y las estaciones verdes para los reciclables. He notado que necesitamos más concienciación desde los medios, los hogares y las instituciones para alcanzar el ideal de basura cero. Es importante que todos colaboremos. He visto casos en los puntos limpios donde se han tirado bolsas de basura y otros desechos inapropiados. Debemos actuar como vigilantes comunitarios: si vemos a un vecino haciendo esto, llamémosle la atención y, si no nos escucha, hagamos el descargo en la municipalidad. Tenemos un juez de faltas que puede tomar medidas al respecto.»