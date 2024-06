Turismo Nacional: Ortega quedó a un paso del podio

La finalización de la primera mitad de año para el Turismo Nacional Clase 2, no fue la mejor para el Procacitto Racing, pero se sigue en la batalla por el título tanto con Pablo Ortega como con Maximiliano Bestani. Ortega llegó cuarto en la carrera final y Bestani 24º, sin lograr la contundencia que se tuvo previamente para ganar en la categoría.



Ignacio Procacitto y su grupo de trabajo tomaron muchos datos para encontrar el mejor funcionamiento posible con los Volkswagen Gol, pero en esta oportunidad, no se pudo estar al óptimo nivel. No obstante, tras las series el plan era llegar, cuidar el auto y sumar en caso de poder hacerlo, y Pabloso Ortega lo consiguió y de gran forma. Supo superar rivales y apeló a la experiencia y comodidad que ya tiene con el auto para exprimirlo al máximo y ser cuarto.



Por otro lado, con Bestani la fortuna no fue buena, porque faltó algo de potencia para avanzar, pero de todas formas no cometió errores y eso le permitió terminar 24º, en un siempre nutrido pelotón en la Clase 2, con tantos incidentes y situaciones que pasan en cada prueba.



“Hemos recuperado de suerte el fin de semana, porque no estábamos para estar adelante pero ya estamos trabajando de cara a la próxima fecha, con un motor nuevo y poder recuperar potencial. El resultado fue súper positivo porque los puntos que sumamos son muy importantes, más allá de lo que hizo Thiago Martínez que es anormal por la diferencia que sacó. Tenemos que salir a correrlo a él prácticamente de ahora en más”, explicó Ortega, quien estuvo cerca del podio, subió al tercer lugar de la tabla pero está un poco lejos en puntos del líder.



“Lamentablemente en esta fecha estuvimos complicados con el motor, nos caímos respecto del potencial que teníamos antes, pero vamos a ponerle más ganas que nunca para seguir en la batalla alta del campeonato”, expresó Bestani, confiado en revertir, ya que es quinto en el campeonato y tiene chances serias de pelear por todo.



A pesar de que falta más de un mes para la próxima carrera, el empeño es total por parte del Procacitto Racing para restablecer el potencial mecánico.