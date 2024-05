Victoria de Maxi Bestani en Termas

Procacitto Racing sigue de gran racha en el Turismo Nacional Clase 2, y en Las Termas de Río Hondo, quien festejó en lo más alto del podio fue Maximiliano Bestani, ganando por segunda vez en la categoría.

El tucumano estuvo firme todo el fin de semana, clasificando 2º, y de ahí en más fue todo éxito. Bestani ganó su serie con autoridad y en la carrera final, tuvo un duelo de ritmo muy importante con Bautista Damiani, y si bien fue 2º en pista, su rival recibió un recargo por falsa largada y Maxi logró ganar la competencia, segunda consecutiva para el Procacitto Racing luego del éxito de Pablo Ortega en Rosario. Ortega, por su parte en esta competencia quedó a pie cuando buscaba sumar fuerte otra vez.

"Ya me sentía feliz por haber quedado segundo, por haber ganado la serie ayer y lo había disfrutado. Fue un fin de semana muy lindo con toda mi familia y mis amigos. Es lindo ganar, no sé si de esta manera, pero Bauti no ganó la carrera porque se movió en la largada, claramente fue superior a mí, pero esto es un deporte donde hay un reglamento. Seguramente si me pasaba a mí o cuando me pase, o si me pasa, las reglas van a ser justas. Una pena, porque también se merece la victoria él. Nos volvemos a casa después de haber disfrutado un lindo fin de semana", expresó Bestani, enterado con la planilla oficial de la sanción que lo depositó en el primer puesto final.

En el campeonato, los dos pilotos del equipo que dirige Ignacio y Procacitto en Las Rosas tiene a Bestani 3º y a Ortega 5º. La próxima fecha será el fin de semana del 2 de junio en escenario a confirmar.