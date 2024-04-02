Victoria con goleada del Kemmis: 5 a 0. Empate de Almafuerte (0-0) y de Belgrano (2-2)

02 de abril de 2024 Por Las Rosas Digital
Los verdinegros gritaron gol 5 veces ante Unión Villa Eloísa (Canario x2, Gomez, Cesar, Soriano (p)). Mientras que Almafuerte igualo con Unión Tortugas sin abrir el marcador; y Belgrano vs. Barraca terminaron 2 a 2 (Cacciopoli, Lucieti).
kemmis

RESULTADOS 7ª FECHA

ZONA ESTE

ADEO 0
EL PORVENIR 0

CORREA 2 (Santiago Pasinato, Montiel)
AMERICA 0

N.O.B. 2 (Olmos 2) Exp: Sacca
SPORT 1 (Jalif) 

SAN JERONIMO 0
CARCARAÑA 0

CAMPAÑA 5 (Eandi, Galaretto, Lascares 3)
SPORTSMAN 1 (Rebellino)

ZONA OESTE 

DEFENSORES 2 (Vera 2)
ARGENTINO 4 (Siaira, Tonarelli 2, Lardone e/c)

UNION DE TORTUGAS 0
ALMAFUERTE 0

WILLIAMS KEMMIS 5 (Canario 2, Gomez, Cesar, Soriano (p))
UNION VE 0

SPORTIVO 1 (Tombolini) Exp: Porchietti
MONTES DE OCA 0 Exp: Luis Castell 

BELGRANO 2 (Cacciopoli, Lucieti) 
BARRACA 2 (Córdoba Vera 2)

POSICIONES

ZONA ESTE
CAMPAÑA 14
SPORT 14
CARCARAÑA 12
SAN JERONIMO 11
N.O.B. 9
SPORTSMAN 9
EL PORVENIR 8
ADEO 8
CORREA 7
AMERICA 1

ZONA OESTE
ARGENTINO 15
ALMAFUERTE 15
SPORTIVO 13
WILLIAMS KEMMIS 12
DEFENSORES 11
UNION VE 8
UNION DE TORTUGAS 6
BARRACA 6
BELGRANO 5
MONTES DE OCA 3

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