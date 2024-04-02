Victoria con goleada del Kemmis: 5 a 0. Empate de Almafuerte (0-0) y de Belgrano (2-2)
RESULTADOS 7ª FECHA
ZONA ESTE
ADEO 0
EL PORVENIR 0
CORREA 2 (Santiago Pasinato, Montiel)
AMERICA 0
N.O.B. 2 (Olmos 2) Exp: Sacca
SPORT 1 (Jalif)
SAN JERONIMO 0
CARCARAÑA 0
CAMPAÑA 5 (Eandi, Galaretto, Lascares 3)
SPORTSMAN 1 (Rebellino)
ZONA OESTE
DEFENSORES 2 (Vera 2)
ARGENTINO 4 (Siaira, Tonarelli 2, Lardone e/c)
UNION DE TORTUGAS 0
ALMAFUERTE 0
WILLIAMS KEMMIS 5 (Canario 2, Gomez, Cesar, Soriano (p))
UNION VE 0
SPORTIVO 1 (Tombolini) Exp: Porchietti
MONTES DE OCA 0 Exp: Luis Castell
BELGRANO 2 (Cacciopoli, Lucieti)
BARRACA 2 (Córdoba Vera 2)
POSICIONES
ZONA ESTE
CAMPAÑA 14
SPORT 14
CARCARAÑA 12
SAN JERONIMO 11
N.O.B. 9
SPORTSMAN 9
EL PORVENIR 8
ADEO 8
CORREA 7
AMERICA 1
ZONA OESTE
ARGENTINO 15
ALMAFUERTE 15
SPORTIVO 13
WILLIAMS KEMMIS 12
DEFENSORES 11
UNION VE 8
UNION DE TORTUGAS 6
BARRACA 6
BELGRANO 5
MONTES DE OCA 3