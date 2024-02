Fin de semana largo con casos de dengue en Las Rosas

Desde el SAMCo Las Rosas diagnosticaron varios casos positivos de dengue, con la confirmación se dio a través de test rápidos. Además se presentaron otros pacientes con sintomatología compatible.

Desde el hospital local hicieron principal hincapié en la prevención, descacharrado, uso de repelente, "la colaboración de todos es fundamental", expresaron.

Síntomas

Fiebre alta > 38.0º C

Dolores musculares intensos

Dolor detrás de los ojos

Dolor de cabeza

Malestar

Falta de apetito

Manchas rojas o sarpullido en el cuerpo, que puede picar



Ante estos síntomas, se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

Prevención

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.



Eliminemos las posibilidades de alojamiento del mosquitos para la colocación de huevos. Por eso, no es suficiente ninguna acción si quedan recipientes de agua estancada. Eso podremos lograrlo si apelamos a nuestra solidaridad, trabajando todos juntos en pos de la prevención colectiva.



Fuente: Renacer Regional