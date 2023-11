Todo listo para la definición

Culminando un 2023 deportivamente impecable, Procacitto Racing afrontará la última fecha entre jueves y sábado con el tucumano Pablo Ortega al volante y la chance concreta de ser campeones de Turismo Nacional Clase 2 en Viedma.

Si bien no es favorito, las posibilidades están y al menos de su parte, Ortega tiene la cabeza lista para ir por todo en la pista, y aguardar lo que suceda con los rivales directos. Está temporada de TN tuvo al equipo de la familia Procacitto entrando más tarde al ruedo con Pablo, pero ganando dos carreras se metieron en la definición, y sea cual sea el resultado, ya fue un suceso difícil de igualar.

“Estamos con la ansiedad a morir, no me preparé distinto, creo que me preparé igual o quizá un poco menos por cuestiones personales y laborales, que fueron un poco complicados. No perdemos de vista la carrera, el campeonato, y eso nos tiene ansiosos, con ganas de ir, y más que nervios, lo que tengo es ansiedad. Quiero disfrutar del fin de semana, en el cual saldremos un día antes de lo habitual y eso genera un estrés diferente, pero también pensamos que ya es la última fecha y pensamos en todo lo que pasamos este año, y tratar de coronarlo”, manifestó Pabloso Ortega.

Por su parte, Procacitto comentó: “El semi ya está en viaje a Viedma, luego de pasar por el rolo para controlar todo. Esperamos tener un buen funcionamiento, sabiendo que no dependemos de nosotros pero queremos cerrarlo de la mejor manera. Creemos que podemos tener una gran actuación, y el campeonato quedará resuelto en base a lo que hagan los rivales directos principalmente”.

Mañana iniciará la actividad oficial con entrenamientos y la primera clasificación, mientras que el viernes será la tanda clasificatoria definitoria, y las series. El sábado, la final se disputará desde las 15.40 por la TV Pública.