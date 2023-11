Estado de la Ruta 178: "Acá hay decisiones políticas de dejarnos en este abandono", dijo Meyer

«Hemos Intervenido en reiteradas oportunidades debido a la gravedad de la situación de la ruta 178 que está literalmente destrozada. En este preciso momento hay una pequeña cuadrilla de conservación que está realizando un bacheo preventivo digámoslo así, pero esas son soluciones totalmente del momento», expresó el Intendente Javier Meyer.

«Hemos mandado una carta al director de Vialidad Nacional en el distrito Santa Fe, Fabio Sánchez, preocupados por la cantidad de accidentes que estamos registrando, hay mucha rotura de cubierta lo cual es una pérdida económica para quien circula y le ocurre, pero ni hablar en caso de un despiste donde puede llegar a perder la vida de una persona, algo que están totalmente dentro de las posibilidades», continúo diciendo.

«El municipio está tapando baches con tierra colorada y portland, porque no disponemos de otros materiales ya que no es su función tapar los pozos de la ruta, eso lo tiene que hacer Vialidad Nacional. Y no es un problema que emergió esta semana por la lluvia, viene de hace años y no nos han dado respuesta. Acá hay decisiones políticas de dejarnos en este abandono, decisiones políticas Las Rosas esté padeciendo y tambien la gente que pasa por nuestra ciudad que se lleva este mal trago de tener un accidente, una rotura vehicular. Como municipalidad estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance. Hemos mandado reclamos reiterados, no solo por escrito sino también verbales, llamados telefónicos y las acciones más directas que es intervenir en una ruta nacional», afirmó Meyer.

El Intendente de Las Rosas agradeció a la Cuadrilla de Conservación que está ahora trabajando, que «ha respondido a este llamado desesperante que hicimos porque es realmentemente preocupante. Cada vez que se escucha de la sirena de Bomberos para por mi imaginación que alguien se estampó en la ruta porque esquivó un pozo por el estado desastroso de la ruta. O sea es gravísimo lo que está pasando y yo no entiendo por qué no dimensionan esto y se hacen cargo de responsabilidad.»

«La última intervención seria que hizo la Nación una repavimentación parcial con bacheo profundo fue en la presidencia de Mauricio Macri, donde habíamos hecho la gestión con Javier iguacel y se hizo una reparación bastante importante», manifestó el jefe municipal. En los ultimos tiempos «se llevaron adelante dos supuestas licitaciones donde en ningún momento se llegó a nada, y nos dejan así, que se mate una persona. Es muy preocupante como no se está asumiendo las responsabilidades que tiene Vialidad Nacional y el gobierno nacional respecto a las rutas que transitamos todos los argentinos y que tienen que estar en buenas condiciones básicamente», concluyó Meyer.