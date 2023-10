El Municipio esta realizando mantenimiento de calzada en diferentes calles de nuestra ciudad

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer

Calzadas con ripiado. «Se están reparando muchas calles con ripio, como ser calle Ituzaingó, Río de Janeiro, continuando con Salta, General López y otras. Estamos trabajando firmes y delegamos una cuadrilla para que esta obra no se detenga. Debo agradecerle a los vecinos la paciencia que que nos tuvieron, porque estuvimos muy abocados a obra que más recursos nos demandó que es el pavimento, y a veces con lo que nos impone la economía de tener que ejecutar para no perder plata con la inflación y por una cuestión de operatividad. Esto fue un poco postergado y ahora lo estamos atendiendo. No lo hicimos en época electoral básicamente porque esto nunca lo medimos en términos políticos sino en términos de capacidad de la unidad ejecutora que es nuestra nuestra Maestranza Municipal».

Bacheo en pavimento urbano. «Se trabaja intensamente en sectores que estaban bastante deteriorados, como en calle Mendoza, en calle Buenos Aires, y ahora se abriendo ya en la esquina Santa Fe y Constitución, una intersección que está bastante complicada y se hará una intervención importante en materia de bacheo».

«Ya está próxima la apertura definitiva al tránsito de la cuadras del programa de pavimento que hemos terminado. Son seis cuadras que realmente han mejorado muchísimo un sector de la ciudad. Y proyectando nuevos pavimentos, pero de acá hasta fin de año por lo menos avanzaremos en la recomposición de los pavimentos viejos, atendiendo los problemas que tenemos en pavimentos rotos, con muchos problemas»

«Hay planes de nuevas cuadra de pavimento, estaba calle Paso de Los Andes en el Proyecto de Obras Menores 2023, que es un fondo de recursos provincial que no salió y eso ha atrasado en la programación de obra, pero a la vez el problema más grave es la de la gran devaluación que sufren esos recursos y después a la hora de tener que aplicarlo no haces nada, porque realmente la el hormigón aumenta todos los días».

Elecciones nacionales. «Estuvimos presentes en el en el cruce de rutas 178 y 9, acompañando a Patricia Bullrich en su campaña presidencial. Espero que lleguemos al objetivo de que sea presidente de los argentinos, porque para los rosenses es muy importante. Sería un gran avance porque tenemos un muy buen vínculo con Patricia, compartimos el proyecto, y ella es la mano firme que hace falta; es la persona que conoce de la gestión pública, aparte está totalmente convencida de las decisiones que hay que tomar, del camino que tenemos que retomar los argentinos. Y lo va a hacer a mí no me cabe ninguna duda, como hizo en el Ministerio de Seguridad donde tuvo siempre posiciones muy justas, muy jugadas, fuertes, contundentes. Ayer fue muy clara con respecto al narcotráfico con una bajada de línea al gobierno de la provincia también muy directa en eso. O sea de tomar cartas fuertes en el asunto, tanto en materia de seguridad, de educación y sobre todo administración de recursos proponiendo un estado austero. Básicamente hay una una coincidencia de lo que se propone para Nación con lo que estamos haciendo acá en Las Rosas hace más de 8 años ».