"Necesito que con su voto acompañen a mis concejales, necesito a Gustavo, a Valentina, a Pedro, en el Concejo"

Gustavo Invernizzi. «Estamos realmente tranquilos pero con mucho trabajo, con mucho trabajo de campo, visitando a los vecinos de nuestra ciudad, fundamentalmente escuchándolos. Ese es el objetivo, preparándonos para que si nos vota la gente, que creo que eso es lo que va a suceder, el 10 de diciembre empecemos con mucha energía para el futuro que viene. Estamos convencidos del proyecto del intendente Javier Meyer, coincidimos obviamente 100% de las cosas, por eso estamos involucrados en este espacio político».

Valentina Vallejos. «Este último tiempo el trabajo ha sido diario prácticamente, aunque nos interrumpió la lluvia el fin de semana, pero bueno la idea era también seguir recorriendo los barrios y escuchando a la gente como comentaba Gustavo. La idea de sumarme a este proyecto es porque me veo reflejada y asi dar una mano en lo que uno pueda a esta gestión que llegó con obras y servicios a todos los barrios. Y otro motivo es acercar también a los jóvenes, que formen parte de esto, que se involucren, que está bueno porque que te abre mucho la cabeza»

Pedro Mendoza. «Yo creo que hay que apoyar lo que uno ve en la ciudad y cree que está bien, que es el camino correcto. Uno ve que se puede hacer una nueva política, una política diferente en la cual el dinero de contribuyente llega la gente. El intendente no es más que un administrador de los recursos del pueblo y lo que se ha podido lograr en Las Rosas debería ser algo normal. Gracias a Dios lo tenemos y lo debemos valorar, cuando te llama gente así hay que seguirla, hay que apoyarlos porque eso es lo que por lo menos yo quiero y lo que veo que la mayoría del pueblo quiere: seguir adelante, seguir creciendo y permitir que el pueblo evolucione. Asi que cuando nos hicieron ofrecimiento,y obviamente aceptamos orgullosos de apoyar esta gestión que encabeza Javier Meyer»

Intendente Javier Meyer. «La gente nos dio un apoyo contundente, porque estuvimos inmersos en algo que otra vez marcó un precedente en la provincia de Santa Fe, una ilegalidad absoluta, una situación dura para toda la población y sobre todo para mi familia, porque sufrimos el foco de atención durante tres meses en una situación durísima. El pueblo nos dio una mano increíble, y yo creo que también tuvo mucho que ver en la resolución de este conflicto el apoyó a mis concejales»

« Nosotros con los votos que hoy tenemos estaríamos en condiciones casi de decir tenemos dos bancas renovadas pero no quiero hablar de mayorías, sino que quiero hablar de la consecuencia de esas mayorías que es todo lo que se logró en la calle, es todo lo que se está haciendo. Voy a poner un ejemplo claro y fáctico para que la gente tenga en cuenta qué significa que tengamos apoyo, porque acá no se trata de oposición se trata de gente que no le importa destruir con tal de tener su objetivo político por delante de la necesidad de la gente. Y sobre todo de los proyectos que tenemos, porque parece que todos nuestros proyectos y todo lo que hacemos es malo. Fíjate última reunión del Concejo donde se aprueba obra pública; se escuchan candidatos que hacen propaganda en su campaña de las bocas de lobo, calle oscuras, candidatos que hacen propaganda con lo que otros vandalizan, cuestiones de espacios públicos; pero llegado el momento en esa reunión que se votó la luminaria nueva para calle Buenos Aires se pudo aprobar porque el presidente del Concejo hizo uso del doble voto debido a que los 3 concejales opositores votaron en contra».

«Por eso pido a los rosenses que nos acompañen. Necesito que con su voto acompañen a mis concejales, necesito a Gustavo, a Valentina, a Pedro. Necesito gente que labure para la ciudad y no gente que esté haciendo política, diciendo blanco por un lado y haciendo negro por el otro, basta de eso»

(Se recomienda escuchar el audio completo)