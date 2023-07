Quinto lugar para descontar en el torneo

El segundo tercio de calendario de Turismo Nacional, se completó este domingo con una gran final donde Pablo Ortega llevó al Procacitto Racing al quinto lugar final en la Clase 2, y de ese modo recortó algunos puntos en un certamen que está muy ajustado y abierto.

Tras un buen comienzo, el equipo de Las Rosas no pudo tener buenas clasificaciones por diferentes factores, y en la serie no se pudo progresar. De cara a la final, el auto mejoró considerablemente y el volante tucumano progresó del puesto doce al cinco.

Pablo Ortega, tras un gran domingo expresó: “Anduvimos bien en los dos entrenamientos pero en clasificación perdimos el auto y encima me chocaron, y el sábado no podíamos mejorar. En la serie lo acomodamos un poco aunque no pudimos avanzar mucho, pero en la final encontramos de vuelta el auto. Fue impresionante la carrera, terminar quintos después de largar duodécimos, no esperaba ganar tantas posiciones así que estoy muy feliz”.

Ignacio Procacitto, por su lado analizó: “Pudimos cerrar una buena final que es importante, descontamos puntos, lo que perdimos en la anterior y estamos en carrera. Vamos a seguir trabajando para seguir estando a la altura”.

La próxima competencia de Turismo Nacional será el fin de semana del 3 de septiembre, en escenario a confirmar.